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Автопарк Клявлинской ЦРБ в этом году пополнили 4 новых автомобиля

21 мая 2024 19:15
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Машины распределены в ФАПы в селах Пронино и Резяпкино, офисы врача общей практики ст. Клявлино и села Борискино-Игар.

Благодаря национальному проекту «Здравоохранение» автопарк Клявлинской центральной районной больницы в этом году пополнили 4 новых автомобиля – три «Гранты» и одна «Нива», оснащенная носилками.

Машины распределены в фельдшерско-акушерские пункты в селах Пронино и Резяпкино, офисы врача общей практики ст. Клявлино и села Борискино-Игар.

«Автомобиль намного упростил нашу работу. Это большое подспорье в оказании помощи пациентам на дому, а также перевозке анализов и медикаментов. Кроме того, при необходимости мы можем транспортировать маломобильных граждан и больных в неотложном состоянии», – рассказала медицинская сестра офиса врача общей практики ст. Клявлино Ольга Дарина.

В настоящее время автопарк учреждения насчитывает 10 автомобилей для оказания неотложной медицинской помощи, приобретенные по нацпроекту.

«Обновление автопарка для нашей больницы очень важно. Это позволяет повысить оперативность и улучшить качество оказания медпомощи жителям района», – рассказала главный врач Клявлинской центральной районной больницы Нурания Горбунова.
 

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина

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