Автопарк Клявлинской ЦРБ в этом году пополнили 4 новых автомобиля

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Благодаря национальному проекту «Здравоохранение» автопарк Клявлинской центральной районной больницы в этом году пополнили 4 новых автомобиля – три «Гранты» и одна «Нива», оснащенная носилками.



Машины распределены в фельдшерско-акушерские пункты в селах Пронино и Резяпкино, офисы врача общей практики ст. Клявлино и села Борискино-Игар.



«Автомобиль намного упростил нашу работу. Это большое подспорье в оказании помощи пациентам на дому, а также перевозке анализов и медикаментов. Кроме того, при необходимости мы можем транспортировать маломобильных граждан и больных в неотложном состоянии», – рассказала медицинская сестра офиса врача общей практики ст. Клявлино Ольга Дарина.



В настоящее время автопарк учреждения насчитывает 10 автомобилей для оказания неотложной медицинской помощи, приобретенные по нацпроекту.



«Обновление автопарка для нашей больницы очень важно. Это позволяет повысить оперативность и улучшить качество оказания медпомощи жителям района», – рассказала главный врач Клявлинской центральной районной больницы Нурания Горбунова.



Фото: минздрав СО