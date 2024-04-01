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Автопарк Волжской районной больницы почти полностью обновлен - 27 новых автомобилей за три года

1 апреля 2024 16:09
114
Машины распределены в отделения в посёлках Придорожный, Петра-Дубрава, Рождествено, Смышляевка, Рощинский, Дубовый Умет, Курумоч, Черноречье и Воскресенка.

Благодаря нацпроекту «Здравоохранение» автопарк Волжской районной больницы почти полностью обновлен. За три года поставлены 27 автомобилей, которые каждый день помогают специалистам в работе.

Машины распределены в отделения в посёлках Придорожный, Петра-Дубрава, Рождествено, Смышляевка, Рощинский, Дубовый Умет, Курумоч, Черноречье и Воскресенка.

«Волжская районная больница обслуживает более 100 тысяч человек. Автомобили значительно повышают мобильность медицинских бригад. С их помощью врачи, фельдшеры и медицинские сестры приезжают на осмотры пациентов, доставляют лекарства и транспортируют биоматериал в лаборатории», — рассказал главный врач учреждения Сергей Братко.

Один из автомобилей передан в фельдшерско-акушерский пункт села Белозерки.

«За нашим пунктом закреплено порядка 400 жителей. В основном это пожилые люди, есть семьи с маленькими детьми, — рассказала фельдшер Татьяна Захарова. — Автомобиль очень выручает. Я сама доставляю кровь для анализа в лабораторию, в случае необходимости отвожу пациентов на консультацию или обследование в офис врача общей практики».

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина

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Машины распределены в отделения в посёлках Придорожный, Петра-Дубрава, Рождествено, Смышляевка, Рощинский, Дубовый Умет, Курумоч, Черноречье и Воскресенка.
1 апреля 2024  16:09
Автопарк Волжской районной больницы почти полностью обновлен - 27 новых автомобилей за три года
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