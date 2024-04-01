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Благодаря нацпроекту «Здравоохранение» автопарк Волжской районной больницы почти полностью обновлен. За три года поставлены 27 автомобилей, которые каждый день помогают специалистам в работе.



Машины распределены в отделения в посёлках Придорожный, Петра-Дубрава, Рождествено, Смышляевка, Рощинский, Дубовый Умет, Курумоч, Черноречье и Воскресенка.



«Волжская районная больница обслуживает более 100 тысяч человек. Автомобили значительно повышают мобильность медицинских бригад. С их помощью врачи, фельдшеры и медицинские сестры приезжают на осмотры пациентов, доставляют лекарства и транспортируют биоматериал в лаборатории», — рассказал главный врач учреждения Сергей Братко.



Один из автомобилей передан в фельдшерско-акушерский пункт села Белозерки.



«За нашим пунктом закреплено порядка 400 жителей. В основном это пожилые люди, есть семьи с маленькими детьми, — рассказала фельдшер Татьяна Захарова. — Автомобиль очень выручает. Я сама доставляю кровь для анализа в лабораторию, в случае необходимости отвожу пациентов на консультацию или обследование в офис врача общей практики».





Фото: минздрав СО