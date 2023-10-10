Автопарк из 14 новых автомобилей помогает оперативно оказывать помощь пациентам Кинельской больницы

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В этом году автопарк учреждения пополнили машины для оказания неотложной помощи – «Лада-Нива» и «Лада-Гранта», приобретенные благодаря нацпроекту «Здравоохранение».



Автомобили распределены между поликлиниками, фельдшерско-акушерскими пунктами и офисами врачей общей практики в отдаленных селах — Богдановка, Малая Малышевка, Алексеевка, Бобровка и Красная Самарка. С их помощью мобильные бригады выезжают для оказания неотложной помощи, проведения осмотров и диспансеризации, доставляют лекарства и транспортируют биоматериал в лаборатории.



Фельдшер Юрий Кожухов более 35 лет оказывает неотложную помощь жителям Кинеля и Кинельского района.



«Мы используем машину вот уже почти полгода. За это время транспорт прекрасно себя проявил, были и случаи госпитализации пациентов с гипертоническими кризами, аппендицитами, осложненным течением инфекционных заболеваний. Автомобиль оснащен каталкой, носилками, рециркулятором для обеззараживания воздуха. В нем комфортно пациенту, и есть возможность разместить медоборудование», — рассказал фельдшер.



Напомним, в этом году в медучреждения региона поставлен 131 автомобиль для оказания неотложной помощи.

Фото: freepik.com