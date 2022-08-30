Армен Бенян с рабочим визитом посетили Самарскую поликлинику № 14

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Сегодня министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян совместно с заместителем министра - руководителем департамента фармации‚ медицинской техники и материально-технического обеспечения Асланбеком Майрамукаевым с рабочим визитом посетили Самарскую городскую консультативно-диагностическую поликлинику № 14. Специалисты ведомства ознакомились с работой подразделения по адресу проспект Кирова, 322 А.



Как рассказал главный врач учреждения Игорь Немченко, в поликлиническом отделении помощь получают более 4000 взрослого населения. В подразделении работают посменно два врача общей практики, процедурный кабинет, регистратура. Жители района могут пройти в этом отделении первый этап диспансеризации, вакцинацию и проконсультироваться с врачом.



С врачом общей практики Галиной Баевой министр обсудил темпы вакцинации жителей от новой коронавирусной инфекции.



«Темпы ревакцинации населения, прикреплённого к этому поликлиническому отделению, недостаточны. У большинства жителей прошло более 6 месяцев после первичной вакцинации и после перенесенного заболевания, это значит они не защищены и находятся сейчас в группе риска. Важно работать с населением, разъяснять, что, например, онкологические заболевания не являются противопоказанием для вакцинации. Пациенты, имеющие хронические заболевания сердца и сосудов, эндокринной и дыхательной систем, также в зоне риска, если не прошли своевременно вакцинацию от COVID-19», - отметил Армен Бенян.



Также министр поручил администрации поликлиники наладить работу с размещением актуального расписания на информационных ресурсах и обеспечить для населения доступность записи на прием к врачам, в том числе в дистанционном формате.



Совместно с представителями министерства строительства Самарской области руководитель ведомства и его заместитель осмотрели несколько площадок в микрорайоне 5 Просека под размещение нового подразделения поликлиники. По итогам выезда будут подготовлены предложения по развитию медицинской инфраструктуры с целью повышения доступности помощи для жителей микрорайона.

Фото: минздрав СО