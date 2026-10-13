Для россиян временно приостановили онлайн-запись на британские визы

Онлайн-запись на подачу документов для получения британской визы в России приостановлена из-за технических работ по обновлению системы визового оператора VFS Global. Об этом 12 октября сообщила пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ), пишут "Известия".

«Заявители пока не могут записаться на прием, изменить или просмотреть существующую запись, а также самостоятельно загрузить документы через онлайн-сервис», — говорится в сообщении в Telegram-канале РСТ.

Отмечается, что ранее назначенные визиты сохраняются. Заявители, которые не успели заранее загрузить документы через интернет, могут принести их непосредственно в визовый центр. Сотрудники отсканируют бумаги и загрузят их в систему, сообщили в пресс-службе.