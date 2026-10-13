"Яндекс Пэй" на неделю повысит ставки по накопительным счетам до 20% годовых

"Яндекс Пэй" повысит пользователям сервиса ставки по накопительным счетам в "Сейвах" до 20% годовых с 11 до 17 октября без дополнительных условий. Об этом сообщил руководитель финтех-направления Дмитрий Пирогов, его слова приводятся в Telegram-канале компании.

"Пока сервис был недоступен, вам, возможно, пришлось отложить важные платежи и дела. Поэтому вместе с командой Сейвов решили повысить всем текущим пользователям накопительных счетов в Сейвах ставку до 20% годовых на неделю, с воскресенья 11 октября до 17 октября включительно, без дополнительных условий", - говорится в сообщении.

Пирогов уточнил, что информация о начислениях будет постепенно отображаться в истории операций, пишет ТАСС.