26% самарцев верят в карьерные перспективы в родном городе

*/2 из 3 москвичей, каждый второй петербуржец и казанец считают свой город лучшим для карьеры. В опросе SuperJob приняли участие более 20

тысяч представителей экономически активного населения мегаполисов страны.*



26% самарцев считают свой город лучшим для карьеры. Не считают так 58% горожан, еще 16% затруднились с ответом.



Первое место в рейтинге по-прежнему занимает Москва: 66% экономически активных москвичей считают столицу лучшим городом для карьерного роста и

увеличения дохода. На втором месте — Казань и Санкт-Петербург (по 49% опрошенных). Следом идут Тюмень (45%) и Екатеринбург (44%). В топ-7

вошли Краснодар (39%), Владивосток (38%), Набережные Челны (36%).



По сравнению с 2025 годом доля доля жителей мегаполисов, уверенных в карьерных перспективах, снизилась в 34 городах из 37. Сильнее всего она

сократилась в Екатеринбурге (с 53 до 44%), Краснодаре (с 47 до 39%) и Набережных Челнах (с 44 до 36%). Снижение оценок вызвано изменениями на

рынке труда. По данным SuperJob, за год количество вакансий сократилось на 17%, а количество резюме выросло на 28%, экономически активным

россиянам нужно время, чтобы адаптироваться к повышению конкуренции за рабочие места.



Сложнее всего сейчас строить карьеру в Ульяновске: свой город считают подходящим для роста в должности и уровне дохода лишь 14% экономически

активных жителей. В Волгограде и Липецке таких по 17%, в Тольятти — 19%, в Оренбурге — 20%.



Место проведения опроса: города России с населением более 500 тыс. человек.

Населенных пунктов: 37

Время проведения: 26 июля — 9 октября 2026 года

Исследуемая совокупность: экономически активное население крупных

городов России старше 18 лет

Размер выборки: 20500 респондентов — по 1500 респондентов из Москвы и

Санкт-Петербурга, по 500 респондентов из других городов