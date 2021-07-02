Армен Бенян посетил обновленную стоматологическую поликлинику №1 в САмаре

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Обновленное лечебное учреждение посетил министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян.

Здание поликлиники располагается на пересечении улиц Венцека и Молодогвардейской в исторической части города в здании дореволюционной постройки, являющемся объектом культурного наследия регионального значения «Дом В.Л. Шихобаловой».

Работы по капитальному ремонту начались в 2020 году.

Министр здравоохранения Армен Бенян ознакомился с обустройством холла, входной группы, предусматривающей все условия для посещения поликлиники маломобильными гражданами, поблагодарил коллектив за работу.

«Любое обновление в первую очередь несет функцию улучшения доступности и качества медицинской помощи для наших пациентов. Второй важный аспект – это улучшение условий работы сотрудников медучреждения. Мы видим, как улучшилась входная группа поликлиники за счет расширения, за счет оптимизации процессов. Это открытая регистратура, отсутствие очередей, удобные условия для пожилых граждан, — отметил руководитель ведомства. — Сегодня в поликлинике оказываются все виды стоматологической помощи — хирургическая, терапевтическая, ортопедическая. Бережливость, заботливость – два основных направления, которые мы учитываем при строительстве новых учреждений или при ремонте. Все должно быть сделано так, как будет удобно для нашего населения. В обновленной стоматологической поликлинике все эти принципы полностью воплощены».

В обновленной поликлинике вся помощь пожилым людям, которым трудно подниматься по лестницам, оказывается на первом этаже, все сделано для удобства и комфортного пребывания пациентов.

«У нас достаточно сильная команда врачей. Тесно взаимодействуя с Самарским медуниверситетом, мы приглашаем к себе выпускников и воспитываем из них замечательных специалистов и отзывчивых врачей, — рассказал главный врач Самарской городской клинической стоматологической поликлиники №1 Максим Хайкин. – Мы обслуживаем почти 200 тысяч взрослых и детей Самары, и стараемся создать для них приятные и комфортные условия. Наша поликлиника в этом году 26 октября отмечает 100-летие детской службы и 90-летие взрослой службы. На рынке стоматологических услуг мы представлены с 26 октября 1931 года. Надеюсь, добрые традиции наших предшественников продолжат новые кадры молодых медицинских работников поликлиники».

Фото: минздрав СО