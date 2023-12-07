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Армен Бенян: за 5 лет благодаря нацпроекту переоснащены все подразделения онкологической службы региона

7 декабря 2023 14:55
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Вместе с развитием медицинских технологий улучшается качество первичной диагностики.

Об этом рассказал врио министра здравоохранения Армен Бенян, обращаясь к участникам Международной научно-практической конференции «Новые технологии в онкологии».

«За последние годы роль онкологической службы в системе здравоохранения и в жизни общества возросла. Значительно обновлена и продолжает развиваться ее инфраструктура, внедряются новые технологии лечения заболеваний, совершенствуются подходы к диагностике. С 2019 года мы реализуем национальный проект «Здравоохранение» и в его составе — федеральный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями». Благодаря мероприятиям нацпроекта доля злокачественных новообразований, выявленных на I-II стадиях, увеличилась и составила в 2023 году 62,8 %. Одногодичная летальность больных злокачественными новообразованиями снизилась на 8,9%. Для своевременной диагностики и лечения в подразделения службы поставлены 287 единиц современного оборудования, 19 из них — в этом году», — сообщил руководитель ведомства.

За годы реализации нацпроекта:
 переоснащены все онкологические учреждения Самарской области,
 созданы 10 центров амбулаторной онкологической помощи, в том числе 2 — в этом году,
 расширена сеть подразделений, где пациенты проходят химиотерапию,
 внедрены новые технологии лечения новообразований, которые способны продлить жизнь онкологических пациентов и повысить ее качество.

Вместе с развитием медицинских технологий улучшается качество первичной диагностики.

«Растет потенциал учреждений первичного звена к проведению эффективных мероприятий по ранней диагностике — выявлению новообразований с помощью скрининга. Для этого поликлиники в городах и сельской местности оснащаются цифровыми маммографами, флюорографическими системами, эндоскопическим и ультразвуковым оборудованием, мобильными медицинскими комплексами. Сильнейший импульс развитию службы придает симбиоз науки и практики — внедрение новых образовательных технологий и совершенствование подходов к профессиональной подготовке будущих онкологов. Под руководством наставников молодой врач не только осваивает методы диагностики и лечения заболеваний, но и знакомится с особенностями маршрутизации пациентов и возможностями телемедицины, овладевает всеми ключевыми навыками», — отметил Армен Бенян, сообщает пресс-служба минздрава СО.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

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