Армен Бенян  вручил награды сотрудникам и главврачам   медучреждений

Сегодня на оперативном совещании министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян вручил награды сотрудникам и главным врачам медицинских учреждений и министерства.
Почетной грамотой Губернатора Самарской области и ценным подарком за большой вклад в развитие здравоохранения Самарской области награждена главный врач Самарской областной детской клинической больницы имени Н.Н.Ивановой Ольга Галахова и за большой вклад в укрепление мобилизационной готовности в Самарской области — директор Самарского областного медицинского центра мобилизационных резервов «Резерв» Виталий Понамарчук.
За многолетний добросовестный труд, профессиональное мастерство и в связи с профессиональным праздником Днем медицинского работника почетными грамотами министерства здравоохранения Самарской области награждены:
заместитель заведующего – провизор Самарафармации Татьяна Громыко
заведующий отделением — врач-терапевт Тольяттинской городской клинической поликлиники № 3 Сусанна Колян
врач общей практики (семейный врач) Самарской городской больницы № 4 Галина Коротяева
врач-терапевт Самарской городской клинической поликлиники № 15 Промышленного района Лариса Маркелова
заведующий отделением – врач-гематолог Самарской областной клинической больницы имени В.Д. Середавина Анна Николаева
врач-ревматолог Самарской областной клинической больницы имени В.Д. Середавина Юлия Сакцер
заместитель заведующего – провизор аптечного склада Самарафармации Юлия Серова
главный врач Самарского областного клинического противотуберкулезного диспансера имени Н.В.Постникова Мария Кабаева
директор Самарского областного центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Вячеслав Стебнев.
Также награды получили 5 сотрудников министерства здравоохранения Самарской области.
Фото: минздрав СО