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Армен Бенян  вручил награды сотрудникам и главврачам   медучреждений
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Армен Бенян  вручил награды сотрудникам и главврачам   медучреждений

24 июня 2021 17:52
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Также награды получили 5 сотрудников министерства здравоохранения Самарской области.

Сегодня на оперативном совещании министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян  вручил награды сотрудникам и главным врачам   медицинских учреждений и министерства.

Почетной грамотой Губернатора Самарской области и ценным подарком за большой вклад в развитие здравоохранения Самарской области награждена главный врач Самарской областной детской клинической больницы имени Н.Н.Ивановой Ольга Галахова и за большой вклад в укрепление мобилизационной готовности  в Самарской области —  директор Самарского областного медицинского центра мобилизационных резервов «Резерв» Виталий Понамарчук.

За многолетний добросовестный труд, профессиональное мастерство и в связи с профессиональным праздником Днем медицинского работника почетными грамотами министерства здравоохранения Самарской области награждены:

заместитель заведующего – провизор Самарафармации Татьяна Громыко

заведующий отделением — врач-терапевт Тольяттинской городской клинической поликлиники № 3 Сусанна Колян

врач общей практики (семейный врач) Самарской городской больницы № 4 Галина Коротяева

врач-терапевт Самарской городской клинической поликлиники № 15 Промышленного района Лариса Маркелова

заведующий отделением – врач-гематолог Самарской областной клинической больницы имени В.Д. Середавина Анна Николаева

врач-ревматолог Самарской областной клинической больницы имени  В.Д. Середавина Юлия Сакцер

заместитель заведующего – провизор аптечного склада Самарафармации Юлия Серова

главный врач Самарского областного клинического противотуберкулезного диспансера имени Н.В.Постникова Мария Кабаева

директор Самарского областного центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Вячеслав Стебнев.

Также награды получили 5 сотрудников министерства здравоохранения Самарской области.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Армен Бенян вручение наград

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