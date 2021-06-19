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Армен Бенян: "Сделайте прививку"

19 июня 2021 15:31
39
Обращение министра здравоохранения Самарской области Армена Беняна к жителям региона.

Обращение министра здравоохранения Самарской области Армена Беняна к жителям региона.

Уважаемые жители Самарской области!

С начала года мы отмечали планомерное снижение заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. На сегодняшний день среднедельный показатель колеблется от 60 до 70 новых случаев в день. Этого удалось достичь благодаря сохранению противоэпидемических мероприятий и началу массовой вакцинации. При этом в ряде регионов РФ сейчас отмечается резкое увеличение случаев COVID-19, появление новых разновидностей вируса, и в этих субъектах вновь вводятся дополнительные ограничительные мероприятия. В стране в целом регистрируется рост заболеваемости, отмечается увеличение доли тяжёлых форм болезни. Основной урок пандемии – ее нельзя недооценивать, нужно работать на опережение. Вирус стал более контагиозен, заразиться им проще, и что ещё важно, в ряде случаев он демонстрирует резистентность к методам лечения, т.е. лечить становится все сложнее и сложнее.

Чтобы уберечь себя и близких от заражения и избежать ухудшения эпидемиологической ситуации в губернии, необходимо всем ответственно выполнять все противоэпидемические мероприятия. Это ношение масок и соблюдение социальной дистанции в общественных местах, сохранение режимов самоизоляции для граждан 65+, личная гигиена.

Самым эффективным способом защиты остается вакцинация. У вакцинации есть четкие противопоказания и в общей статистике их частота среди взрослого населения не превышает 2-3 %. Всем остальным - она безусловно показана.

На сегодняшний день в регионе прививки сделали 29% жителей от плана вакцинации. У нас есть достаточные запасы и инфраструктурные ресурсы, чтобы в день вакцинировать более 11 тысяч человек.

Уже появились первые данные об эффективности вакцинации в научной литературе. Так, у вакцинированных вне зависимости от вида вакцины заболеваемость снижается в 30 раз. Это означает, что при контакте с больным COVID-19 вероятность заражения у непривитого человека составляет 90%, а у вакцинированного – всего 3 %. Осложнения у привитых встречаются в 15 раз меньше. Вакцинация – это защита для каждого человека отдельно и общества в целом.

Теги: Армен Бенян обращение прививка

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