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Армен Бенян с рабочим визитом посетили Большечерниговскую центральную районную больницу

6 августа 2022 17:07
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В рамках визита особое внимание руководитель ведомства обратил на работу нового оборудования.

Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян совместно с руководителем управления организации первичной медико-санитарной помощи и профилактики заболеваний Эллой Малютиной с рабочим визитом посетили Большечерниговскую центральную районную больницу.

Представители ведомства вместе с главой района Алексеем Акимовым и главным врачом больницы Татьяной Бобошко посетили стационар, приёмное отделение, противошоковую палату, ознакомились с работой отделения физиотерапии, прививочного пункта.

В рамках визита особое внимание руководитель ведомства обратил на работу нового оборудования. По программе модернизации первичного звена больница в прошлом году была оснащена 24 единицами медицинского оборудования, в том числе аппаратом УЗИ экспертного класса, эндоскопическим оборудованием и другой медтехникой.

Армен Бенян поручил руководителю больницы увеличить поток пациентов на эндоскопические обследования при прохождении диспансеризации.

«Оборудование поставлено в поликлинику и должно помогать диагностировать заболевания на ранних стадиях, когда с ними можно успешно справиться, - подчеркнул министр. – Задача первичного звена – работать с пациентами проактивно, заниматься профилактикой. В рамках диспансеризации пациент при подозрении на онкозаболевание должен своевременно направляться на эндоскопические обследования. Ресурсы есть, важно эффективно их использовать».

Также министр поручил активнее приглашать на профосмотры жителей района, которые более двух лет не обращались за медпомощью. Для повышения доступности профилактической помощи глава района пообещал проработать вопрос приобретения беговой дорожки, необходимой для выявления патологий сердечно-сосудистой системы.

На встрече с коллективом с докладом выступила главный врач, которая рассказала о реализации мероприятий нацпроекта «Здравоохранение». Среди актуальных тем обсуждения были и вопросы кадрового обеспечения, а также меры поддержки для привлечения специалистов на работу в сельские территории.

«Первичное звено — это 70% всех услуг и всего объема медицинской помощи, которая оказывается населению, - отметила Элла Малютина. - Больнице надо усилить работу по диспансерному наблюдению за пациентами. По распоряжению министра мы закрепили за вашей районной больницей крупное учреждение Самары - больницу № 10. Важно совместно с коллегами организовать взаимодействие - проводить телемедицинские консультации, перенимать опыт, приглашать специалистов для выездных приемов».

Также участники совещания обсудили важность увеличения темпов вакцинации жителей района.
«Нам нужны опережающие результаты, коллеги, - отметил Армен Бенян. - У нас опять идет рост заболеваемости COVID-19. Вирус продолжает мутировать, люди продолжают заболевать. Вакцинация защищает от тяжелых форм болезни, существенно снижает процент перевода в реанимацию и летальных исходов».

В завершение встречи глава района отметил, что вопросы связанные с профилактикой, находятся на особом контроле, и поблагодарил за большое внимание к отрасли и развитие медицины района. Помимо оснащения оборудованием, в подразделениях больницы проводятся ремонтные работы, поставляются машины для оказания неотложной медпомощи. В посёлке Алексеевский возвели новый фельдшерско-акушерский пункт – первый в регионе в этом году. После оснащения медицинского пункта мебелью и оборудованием он примет первых пациентов. Также завершается капитальный ремонт офиса врача общей практики в поселке Восточный.

Работа по развитию системы здравоохранения в регионе, в том числе по улучшению условий оказания медицинской помощи, ведется при поддержке Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

 

Фото:   минздрав СО

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