199

Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян с рабочим визитом посетил Самарскую областную детскую клиническую больницу им. Н.Н. Ивановой.



Совместно с заместителем министра Асланбеком Майрамукаевым, и.о. руководителя департамента организации медицинской помощи населению Виталием Пономаревым и администрацией больницы ознакомились с работой инфекционного корпуса и отделений учреждения.



Как рассказала главврач Ольга Галахова, на днях в больнице завершили ремонт входной группы центрального корпуса за счёт средств областного бюджета, в том числе отремонтирована дорога, крыльцо, установлен пандус для маломобильных граждан.



Особое внимание в рамках визита специалисты уделили работе детского консультативно-диагностического центра. В нем ежедневно проводится около 100 консультаций врачами 14 профилей, в том числе пульмонология, гастроэнтерология, аллергология, гематология, детская хирургия, детская онкология, детская эндокринология, и др. Пациентов принимают в центре по направлениям лечащих врачей поликлиник региона.



«Необходимо улучшить условия для амбулаторного приема маленьких пациентов узкими специалистами, поэтому на первом этапе для решения ситуации предусмотрим перевод консультативно-диагностического центра в одно из помещений больницы. Главному врачу поручил представить предложения уже в ближайшее время. Также будем прорабатывать вопрос возведения модульного здания на территории учреждения, где смогут размещаться профильные службы поликлиники», - отметил Армен Бенян.



Кроме того, представители ведомства ознакомились с работой рентген-кабинета, который благодаря программе модернизации первичного звена здравоохранения оснащен новым цифровым рентгенографическим комплексом. Под новый рентгенодиагностический комплекс полностью переделали помещение в соответствии с требованиями. Проведены ремонтные работы, заменена система вентиляции, освещения и водоснабжения, усилена система лучевой безопасности пациентов и персонала. На аппарате провели уже более 2500 исследований.

Фото: минздрав СО