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Сегодня министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян с рабочим визитом посетил Самарский областной клинический онкологический диспансер. Совместно с главным врачом, главным внештатным специалистом по онкологии министерства здравоохранения Самарской области Андреем Орловым и специалистами учреждения обсудили реализацию мероприятий национального проекта «Здравоохранение».



В рамках визита особое внимание специалисты уделили вопросам оснащения службы новой медтехникой, лекарственного обеспечения пациентов с онкозаболеваниями и информатизации. Сотрудники онкодиспансера активно проводят телемедицинские консультации. С конца 2019 года широко используется телемедицина при взаимодействии с Центрами амбулаторной онкологической помощи, например, при пересмотре маммографических снимков пациентов. В 2021 году эксперты онкодиспансера сделали заключения на более 10000 маммограм в рамках таких консультаций. Работа активно продолжается и в этом году. Благодаря этой возможности, не обращаясь в головное онкологическое учреждение региона, пациент получает компетентное заключение по своему заболеванию непосредственно в ЦАОП.



«Развитие онкологической службы – приоритетное направление нашей работы, - подчеркнул Армен Бенян. - При поддержке главы региона Дмитрия Игоревича Азарова мы активно укрепляем профильную службу. Оснащаем специализированные учреждения новой медтехникой. В этом году в рамках нацпроекта в диспансер поступит 21 единица медоборудования, в том числе высокотехнологичного. Все мероприятия направлены на создание условий для своевременного выполнения диагностических исследований, а значит на выявление патологии на ранней стадии. В центре нашего внимания важные показатели работы службы: доля злокачественных образований, выявленных на 1-2 стадиях, где целевой показатель составляет 61,9 %. А также одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями - 19,3 %. Они напрямую зависят от объемов и качества профилактической работы. Всем известно, чтобы уверенно справиться с любой болезнью, ее нужно как можно раньше диагностировать. Задача ежегодных профосмотров и диспансеризации именно в этом. Приглашаю всех жителей с профилактической целью посетить свою поликлинику. По вопросам организации медпомощи активно взаимодействуем с федеральными коллегами. На следующей неделе к нам в регион приедут эксперты научного исследовательского медицинского центра г. Москва с организационно-методической целью. В августе проведем совместную коллегию».

Фото: минздрав СО