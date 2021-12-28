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Армен Бенян рассказал об особенностях штамма омикрон

28 декабря 2021 21:31
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На данный момент подтвержденных случаев заражения штаммом омикрон в Самарской области не зафиксировано.

Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян рассказал об особенностях штамма омикрон во время прямого эфира из Центра управления регионом. 

По словам министра здравоохранения Армена Беняна новый штамм переносится легче, течение болезни не такое тяжелое. Тем не менее, следует учитывать, что  коэффициент распространения штамма омикрон выше, чем у штамма дельта. Это значит, система здравоохранения Самарской области может столкнуться с большим количеством заболевших в короткие сроки. 

"Такой поворот может вызвать большое напряжение системы здравоохранения в регионе. Мы готовимся к этому, и мы готовы", - заверил Армен Бенян.

На данный момент подтвержденных случаев заражения штаммом омикрон в Самарской области не зафиксировано.

 

Фото:   pixabay

Теги: Коронавирус

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