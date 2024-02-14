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Армен Бенян проконтролировал работу Самарского кардиодиспансера

14 февраля 2024 17:05
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В регионе развивается служба по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Сегодня врио министра здравоохранения Самарской области Армен Бенян и его заместитель Денис Бутолин проконтролировали работу Самарского кардиологического диспансера им. В.П. Полякова.

Руководитель ведомства совместно с главным врачом Владимиром Горячевым посетил отделение функциональной диагностики. Благодаря нацпроекту в отделении обновили оборудование,в том числе в этом году установили ультразвуковую систему экспертного класса.

В отделении рентгенохирургических методов диагностики и лечения врачи продемонстрировали работу новой ангиографической системы, которая в том числе используется для стентирования коронарных артерий у пациентов с инфарктом миокарда. А также нового оборудования, предназначенного для визуализации строения сосудистой стенки. Оно позволяет выявить мельчайшие структурные изменения, сужения просветов и локализацию тромбов. Армен Бенян поручил внедрить в подразделении все имеющиеся ИТ-технологи и цифровые сервисы для улучшения практической деятельности.

Также врио министра проконтролировал текущий ремонт в двух операционных блоках кардиохирургического корпуса.

На встрече с коллективом заместитель главного врача Дмитрий Дупляков представил доклад о достижениях учреждения, которые стали возможны благодаря нацпроекту «Здравоохранение» и региональным проектам:
За 5 лет поставлено 287 единиц нового оборудования - рентгеновский ангиографический аппарат, компьютерный томограф, система эндоскопической визуализации, передвижной рентгеновский аппарат С-дуга, аппараты искусственной вентиляции легких, УЗИ аппараты и другая медтехника.
В 2021 году открыт центр управления сердечно-сосудистыми рисками. За год проведено 2740 телемедицинских консультаций, в том числе 177 с федеральными центрами
 В 2023 году в Сызрани создан Центр сердечно-сосудистой хирургии и кардиологии – подразделение областного кардиодиспаснера. Он оснащен всем необходимым для проведения плановых и экстренных операций.

«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями - одно из самых значимых направлений национального проекта «Здравоохранение», который реализуется по решению Президента страны Владимира Владимировича Путина. С 2019 года проводятся мероприятия по обновлению парка оборудования, открытию дополнительных сосудистых центров и отделений. Мы улучшаем качество помощи пациентам, совершенствуем условия труда для наших специалистов. Самарский областной кардиодиспансер - головное специализированное учреждение региона. Благодарю сотрудников диспансера за совместную организацию подразделения в Сызрани. При поддержке руководства нашего региона и города сделан важный шаг в сохранении жизней 230 тысяч жителей Правобережья Волги. За время работы Центра сердечно-сосудистой хирургии и кардиологии помощь уже оказана свыше 1000 пациентам, - отметил Армен Бенян. - Первичное звено здравоохранения перешло на плановую работу с медицинскими информационными системами. И такая же задача поставлена перед специалистами стационаров. Организаторы здравоохранения внутри учреждения - это и заведующий отделением, и старшая медсестра, должны понимать ценность информационных систем как инструментов управления всеми процессами. При работе с ЕМИАС важна обратная связь от специалистов, это развивающаяся система и мы постоянно ставим новые задачи по ее трансформации. Мы с вами вместе должны наладить бесшовную передачу данных".

В завершении встречи руководитель ведомства поблагодарил коллектив за работу и вручил специалистам диспансера награды.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

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