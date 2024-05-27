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Армен Бенян проконтролировал оказание медпомощи пострадавшим в происшествии в Красноярской ЦРБ

27 мая 2024 18:55
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25 мая в результате нападения мужчины в больнице пострадали 2 медицинских работника и 2 пациента терапевтического отделения Красноярской больницы.

Напомним, 25 мая в результате нападения мужчины в больнице пострадали 2 медицинских работника и 2 пациента терапевтического отделения Красноярской больницы. Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян с рабочим визитом посетил больницу и обсудил со специалистами вопросы оказания медицинской помощи пострадавшим.

Министр, врач торакальный хирург лично провел осмотр пациента - врача-терапевта, которая в настоящее время находится в отделении реанимации. Армен Бенян пообщался с врачом, поблагодарил ее за профессионализм, бдительность и своевременную реакцию в чрезвычайной ситуации.

«Врачи Красноярской больницы оказывают всем пострадавшим необходимую медицинскую помощь в полном объеме, перевод в областные медучреждения не требуется. Тактика лечения пациентов согласована с главным внештатным специалистом-хирургом министерства здравоохранения Самарской области», - отметил руководитель ведомства.

Состояние терапевта врачи оценивают как средней степени тяжести, в ближайшие дни планируется перевод в профильное отделение для дальнейшего лечения. Также ещё один медработник и 2 пациента находятся в удовлетворительном состоянии, получают необходимую медицинскую помощь.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

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