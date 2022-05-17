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Армен Бенян поздравил медиков с Днем пульмонолога

17 мая 2022 15:26
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Профессия стала особенно востребованной в последние годы — в период пандемии новой коронавирусной инфекции.

Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян:

Дорогие коллеги!

Сердечно поздравляю вас с Днем пульмонолога, профессиональным праздником всех представителей врачебной специальности, которые занимаются профилактикой, лечением и реабилитацией болезней легких, органов дыхательной системы.

Профессия стала особенно востребованной в последние годы — в период пандемии новой коронавирусной инфекции.

Вы встали на передний край борьбы за жизни и здоровье пациентов с COVID-19 и вирусными пневмониями.

Благодарю Вас за самоотверженный труд, доброту и участие, за спасенных жителей губернии.

Благодаря вам развивается эта сложнейшая отрасль медицины, внедряются новые технологии лечения и восстановления пациентов.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия в семьях и трудовых коллективах, новых достижений и постоянного совершенствования!

 

Фото:   pixabay

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Здравоохранение
Профессия стала особенно востребованной в последние годы — в период пандемии новой коронавирусной инфекции.
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