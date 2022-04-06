Армен Бенян поздравил коллектив поликлиники № 6 Самары с юбилеем учреждения

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Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян посетил Самарскую городскую поликлинику №6 Промышленного района с рабочим визитом.

В этом году Самарская городская поликлиника №6 Промышленного района отмечает 50-летие со дня открытия. В настоящее время к учреждению прикреплены более 44 000 жителей.

На встрече с коллективом поликлиники глава ведомства поздравил сотрудников с юбилейной датой, поблагодарил всех за работу и вручил ведомственные награды медработникам.

«Также в период пандемии коллектив поликлиники, безусловно, внес свой значимый вклад в общее дело борьбы с новой коронавирусной инфекцией, — подчеркнул министр. — Вы — врачи, медсестры, младший медицинский персонал — представляете наше первичное звено. Вы первыми встречаете заболевшего пациента, первыми встаете на пути болезни, я хочу, чтобы вы помнили об этом и гордились своей миссией. И руководство области – губернатор Дмитрий Игоревич Азаров — особое внимание уделяет развитию первичного звена здравоохранения и поддержке всех медицинских работников. Дорогие коллеги, я желаю вам продолжать быть бдительными, всегда работать на опережение. Здоровья Вам и всем Вашим близким».

Также Армен Бенян обратил внимание коллег на профилактическую работу, диспансеризацию, которые помогут укрепить здоровье населения, снизить факторы риска развития заболеваний, выявить болезни на ранних стадиях и принять все меры по оказанию необходимой медицинской помощи.

В рамках визита министр совестно с главным врачом поликлиники Светланой Гусевой осмотрел отделения лечебного учреждения, пообщался с медработниками. Специалисты рассказали об опыте работы комплексных участков, организации самостоятельного приёма пациентов медицинскими сестрами в рамках профилактического направления, работе инфекционного отделения.

Как рассказал врач-инфекционист Артем Уморин, в настоящее время количество пациентов с COVID-19 значительно сократилось, а в пиковые нагрузки число заболевших пациентов поликлиники с подтверждённым диагнозом достигало порядка 2000 человек. Все лекарственные препараты для лечения в наличии, пациенты ими обеспечиваются. Министр подчеркнул, что важно продолжать активную прививочную кампанию, разъяснения среди населения о значимости прививок для защиты от инфекций.

Особое внимание министр уделил также работе специалистов в Единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС), обсудил с коллегами вопросы развития данной системы, обновление функционала для удобства медработников, сообщает пресс-служба минздрава СО.