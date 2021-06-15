Армен Бенян поздравил доноров и сотрудников службы крови с Всемирным днем донора

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Ежегодно 14 июня отмечается Всемирный день донора.

Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян посетил Самарскую областную клиническую станцию переливания крови в рамках мероприятия, посвященного Всемирному дню донора.

Руководитель ведомства поздравил доноров и сотрудников службы крови с праздником, отметив его важность и социальную значимость, поблагодарил специалистов за слаженную работу в период пандемии, а также сдал кровь пополнив запасы донорского банка. Это уже не первая кроводача, ранее министр вместе с другими представителями медицинских учреждений сдавал антиковидную плазму. Также министр отметил идею проведения донорского праздника в космической тематике.

«Поздравляю всех, кто помогает людям, нуждающимся в переливании крови и ее компонентов, — отметил Армен Бенян. — Слово донор имеет латинское происхождение и означает «дарить». Спасибо вам, доноры, за то, что дарите другим частичку своего здоровья, своего доброго сердца и души! Пациенты, которых наши доктора спасают с помощью вашей крови, не знают имена тех, кто пожертвовал своей кровью во имя жизни и здоровья неизвестных им людей. Тем ценнее ваше участие в этом благородном деле.

От всего медицинского сообщества, спасенных пациентов и себя лично я благодарю вас за тот героический вклад, который вы делаете в укрепление здоровья жителей нашей губернии и всей страны. Мы все желаем Вам отменного здоровья, счастливой жизни. Теплые слова признательности я передаю также сотрудникам службы крови. Вы делаете все, чтобы в нашей области постоянно пополнялись запасы крови и ее компонентов. Спасибо!»

В рамках визита министр обсудил с руководством службы крови планы по предстоящему ремонту донорского корпуса самарского подразделения и реконструкцию здания тольяттинского филиала. Также на встрече обсуждались перспективы развития региональной службы крови, обновление оборудования для заготовки крови и ее лабораторной диагностики, а также концепция развития безвозмездного донорства.