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Армен Бенян посетил с рабочим визитом Шенталинский район

27 ноября 2021 19:23
633
Министр здравоохранения Самарской области ознакомился с системой оказания медпомощи жителям Шенталинского района.

Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян   посетил  с рабочим визитом Шенталинский район.

В рамках визита руководитель ведомства совместно  с главой Шенталинского района   Александром Лемаевым ознакомился с работой фельдшерско-акушерского пункта в селе Старая Шентала, возведенного в 2020 году в рамках национального проекта «Здравоохранение». Администрация и сотрудники больницы обратились к министру с просьбой о выделении автотранспорта для  нужд ФАПа и офиса врача общей практики.  Министр поручил специалистам министерства  проработать данный вопрос в рамках реализации действующих программ.

Армен Бенян побывал в Шенталинском филиале Тольяттинского медицинского колледжа, где пообщался с преподавателями и студентами, обратив особое внимание на уровень подготовки медицинских сестер, в которых нуждаются лечебно-профилактические учреждения региона.

В центральной районной больнице министр проконтролировал работу  нового  оборудования, поставленного в 2021 году  в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения. Всего в этом году больница получит 23 единицы медтехники, большая часть уже поставлена в учреждение – аппараты ЭКГ, дефибриллятор, видестойка с видеогастроскопом, завершается монтаж флюорографа,   в ближайшее время ожидается поставка  аппарата УЗИ и другого оборудования.

Армен Бенян посетил  также  обновленную в рамках нацпроекта детскую поликлинику, пункт вакцинации, обсудил с главным врачом ЦРБ Вячеславом Михайловым кадровые вопросы, проконтролировал  ход информатизации медицинских объектов в районе.

«Шенталинская ЦРБ одной из первых в губернии активно включилась в работу по внедрению единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС), которая позволяет работать с электронными документами, вести единую базу данных, автоматизировать процессы учета и регистрации документов. В этой системе работают не только специалисты ЦРБ, но и  сотрудники шести офисов врача общей практики и 14 (из 21) ФАПов района», — рассказал главный врач ЦРБ Вячеслав Михайлов.

Завершился визит министра встречей с коллективом медицинских работников. Армен Бенян поблагодарил коллег за напряженную работу в непростых условиях и призвал не снижать показатели качества медицинской помощи, продолжать активную прививочную кампанию.

 

Фото:   shent-med.ru

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Здравоохранение
Министр здравоохранения Самарской области ознакомился с системой оказания медпомощи жителям Шенталинского района.
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