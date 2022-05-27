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Армен Бенян посетил Отрадненскую горбольницу с рабочим визитом

27 мая 2022 20:11
117
Преобразования в поликлинике позволили разместить рентгеновское отделение на первом этаже поликлиники, что повысило доступность помощи для пациентов.

Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян посетил Отрадненскую городскую больницу с рабочим визитом. Руководитель ведомства проконтролировал ход ремонтных работ во взрослой поликлинике, которые проводятся в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения, встретился с коллективом учреждения.

Ремонт проводится поэтапно, в настоящее время выполнен ремонт кровли, заменены все внутренние инженерные коммуникации, отремонтирована основная часть помещений, в том числе диагностическое отделение.
Как рассказал главный врач больницы Александр Кандрахин, проводимые преобразования в поликлинике и обновление парка оборудования позволило разместить рентгеновское отделение на первом этаже поликлиники, что повысило доступность помощи для пациентов. В рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения в учреждение поступило тяжелое оборудование — маммограф и аппарат для рентгенологических исследований, а также современный УЗИ-аппарат, пять регистраторов холтеровского мониторирования.

Особое внимание Армен Бенян обратил на важность работы с информационными системами, в том числе с центральным архивом медицинских изображений, на необходимость взаимодействия со специализированными центрами для получения заключений по снимкам, проведение телемедицинских консультаций. С сотрудниками учреждения министр обсудил работу Единой медицинской информационно-аналитической системы, темпы вакцинации жителей от новой коронавирусной инфекции, проведение профилактических осмотров и диспансеризации, выполнение показателей национального проекта.

«В регионе продолжается реализация национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным, в области второй год ведется масштабная работа по модернизации первичного звена здравоохранения, направленная на укрепление отрасли, совершенствование материально-технической базы, улучшение условий оказания медицинской помощи, ее качества и доступности. Цель этой комплексной и системной работы, которая проводится при поддержке Губернатора Самарской области Дмитрия Игоревича Азарова, затрагивает интересы всех жителей региона, в том числе и медицинских работников.

Сотрудники лечебных учреждений получают современное оборудование, отремонтированные и оснащенные кабинеты, эффективные и значимые меры социальной поддержки. Многие направления проектов реализуются и в Отрадненской больнице. Наши встречи с сотрудниками подразделений больницы продолжатся, нам очень важна обратная связь от специалистов. Считаю очень важным вовлеченность каждого медицинского работника в активную деятельность по развитию современной системы оказания помощи, во все процессы по введению инноваций, освоению новых методик и технологий, в профилактическую и информационную сферу», — отметил министр.

 

Фото:   минздрав СО

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Здравоохранение
27 мая 2022  21:51
Что такое криолиполиз
16
Преобразования в поликлинике позволили разместить рентгеновское отделение на первом этаже поликлиники, что повысило доступность помощи для пациентов.
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Армен Бенян посетил Отрадненскую горбольницу с рабочим визитом
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