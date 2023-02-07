Армен Бенян по поручению Дмитрия Азарова передал медучреждениям ключи от 21 нового автомобиля неотложной помощи

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Сегодня министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян по поручению главы региона Дмитрия Азарова передал медучреждениям ключи от 21 нового автомобиля неотложной помощи. Машины приобретены в рамках регионального проекта по модернизации первичного звена здравоохранения.



«Приобретение автотранспорта для первичного звена здравоохранения — первое мероприятие, реализованное в этом году в рамках национального проекта "Здравоохранение". Мы получили партию из 21 машины марки "Лада-Гранта", которые предназначены для транспортировки медицинского персонала и пациентов, доставки биологических материалов и лекарств, — отметил министр. — В последние годы автопарк службы неотложной помощи существенно обновился. Ежегодно приобретается более 100 машин повышенной проходимости. Для нас это очень важно, ведь мы получаем дополнительный ресурс для проведения профилактических осмотров, обследований, диспансерного наблюдения. Модернизация первичного звена здравоохранения направлена на повышение доступности и качества медицинской помощи нашему населению. Все мероприятия, среди которых также и закупка оборудования, строительство и ремонт медицинских подразделений, безусловно, должны сопровождаться вниманием к самому пациенту».



Автомобили отправились в больницы и поликлиники Самары, а также в Хворостянскую, Волжскую, Шенталинскую, Чапаевскую и Кинельскую городские и районные больницы.



«Как показывает опыт пандемии, автотранспорт крайне важен для своевременного обслуживания амбулаторных пациентов на дому, — подчеркнул главный врач Самарской городской больницы №10 Дмитрий Лисица. — Для нас поступление новых автомобилей значимо еще и в свете строительства новой поликлиники на 700 посещений в микрорайоне Волгарь. Микрорайон бурно развивается: уже сейчас в нем проживает порядка 35 тысяч человек, и своевременная помощь, в том числе профилактическая, должна быть максимально доступна каждому. В ближайшее время ожидаем поступления еще двух автомобилей на базе "Нива". Поликлиника начнет работу в 2023 году, и эти машины мы также будем активно использовать для организации работы мобильных бригад».



Новые автомобили поступили и в Кинельскую центральную больницу города и района. Обновление автопарка учреждения продолжится, рассказал главный врач Сергей Плешаков.



«Тем самым мы улучшим скорость, качество обслуживания пациентов как в Кинеле и крупных населенных пунктах, где расположены поликлинические отделения, так и в отдаленных селах. Распределим машины равномерно таким образом, чтобы везде обеспечить хорошую доступность. На автомобилях врачи-терапевты и педиатры будут добираться к пациентам с симптомами простуды, обострением хронических заболеваний и другими неотложными состояниями, — пояснил Сергей Иванович. — За время реализации нацпроекта мы также капитально отремонтировали несколько подразделений. Обновили врачебную амбулаторию в селе Домашка, поликлинику в поселке Комсомольский, офис врача общей практики в Сколково. В селе Малая Малышевка возведен новый модульный офис врача общей практики. Они оснащены новым оборудованием, а в этом году получат и новые автомобили. Все это помогает улучшать условия как для медработников, так и для населения».



«Новый транспорт — это надежно, — поделился водитель Кинельской центральной больницы города и района Юрий Лизнёв. — Выезжаешь на вызов, зная, что все будет гладко, вовремя привезёшь врача, и значит, вовремя будет оказана медицинская помощь».



Всего в этом году в Самарской области планируется приобрести 131 автомобиль для оснащения 40 медицинских организаций.





Фото: минздрав СО