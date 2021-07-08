Армен Бенян назвал условие введения обязательной вакцинации в регионе

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Министр здравоохранения 63 региона Армен Бенян в ходе пресс-конференции в пресс-центре "Самарского областного вещательного агентства" рассказал о темпах вакцинации, а также о том, какие решения по борьбе с коронавирусом хочет предложить ведомство, передает sova.info.

Глава облМинздрава сообщил, что темпы вакцинации характеризуются волнообразностью. На сегодняшний день привито первой дозой вакцины более 600 тысяч человек, а более 500 тыс. жителей губернии завершили все этапы вакцинации. По сравнению с двухнедельной давностью темпы вакцинации повысились на 10 тыс. в сутки. Бенян уточняет, что дефицита в препаратах нет - в запасе более 70 тыс. доз. В ближайшее время ожидается двукратная поставка в таком же размере.



По словам Армена Беняна, в обозримом будущем планируется написать научную статью на основе результатов исследования заболевших в группе вакцинированных и невакцинированных людей. Результаты показывают, что если заболеваемость в группе невакцинированных людей составляет 39 случаев на 1000 человек, то в группе вакцинируемых этот показатель равен 1,7 чел. на 1000.



Глава Минздрава Самарской области добавил:

- Система здравоохранения ставит вопросы ограничений перед нашим обществом. Мы будет направлять предложения по запрету работы тех учреждений, где не будет необходимого коллективного иммунитета. Ковидный паспорт позволяет на основе собранных данных об иммунитете сотрудников декларировать безопасность этого учреждения.

Армен Бенян также сообщает, что сейчас проводится оценка, собирается информация со всех предприятий, чтобы понять, какая ситуация у организаций на данный момент. Задачу в ведомстве по количеству привитых хотят поставить в размере от 60 до 80 %. Точная цифра - в процессе обсуждения. При этом речь идет именно о привитых работниках, переболевших ранее учитывать не будут, поскольку через полгода после перенесенного COVID-19 им нужно вакцинироваться.

- Мы будем настаивать на максимальной цифре вакцинации сотрудников. И только тогда предприятиям будет разрешено работать. Иначе закрытие, ограничения, перевод на дистанционные методы работы, запрет работы с населением и отдельные локальные локдауны – назовем их так. Развитие ситуации и цифры, которые мы сейчас видим, являются для нас основанием и почти требованием для обязательной вакцинации, требованием для самых востребованных, уязвимых категорий, потенциально опасных для распространения инфекции. Если сознание наших людей будет недостаточным, чтобы сохранить добровольный характер вакцинации – будем настаивать на обязательной.

Фото: инстаграм-аккаунт Армена Беняна