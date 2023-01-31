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Сегодня в регионе работают 8 центров амбулаторной онкологической помощи.
Армен Бенян: "Мы ежегодно расширяем возможности онкологической службы"
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Армен Бенян: "Мы ежегодно расширяем возможности онкологической службы"

31 января 2023 14:54
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Сегодня в регионе работают 8 центров амбулаторной онкологической помощи.

Сегодня в регионе работают 8 центров амбулаторной онкологической помощи. В этих центрах при поликлиниках жители проходят уточняющую диагностику при подозрении на рак.

«Мы ежегодно расширяем возможности онкологической службы. Для областного онкодиспансера, отделения Тольяттинской больницы № 5, учреждений первичного звена закупаем высокотехнологичное оборудование, развиваем сеть центров амбулаторной онкологической помощи», - рассказал министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян.

В центрах работают ведущие специалисты-онкологи, в арсенале имеется рентгенологическое, эндоскопическое, ультразвуковое оборудование. За год более 45000 жителей получили помощь в ЦАОПах, выявлено 2078 случаев онкозаболеваний, из них на 1-2 стадии - более 1400 случаев.

«Предраковые состояния излечиваются в 100% случаев, рак - в 90% случаев, если они выявлены на ранней стадии. Помимо создания условий для приема пациентов в медучреждениях, ускоренной диагностики, важна просветительская работа. Залог качественной, своевременной профилактики и диагностики заболеваний —тесное взаимодействие пациента и медицинского работника», — отметил руководитель ведомства.

Значимая роль в профилактике рака по-прежнему отводится здоровому образу жизни. Это простые правила, которые позволяют минимизировать риски развития заболеваний:
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