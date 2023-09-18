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Армен Бенян: для оказания медпомощи старшему поколению в регионе создана гериатрическая служба

18 сентября 2023 18:18
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Консультацию врача-гериатра могут получить пациенты в возрасте 65 лет и старше по направлению врача-терапевта или узкого специалиста.

Помощь старшему поколению: в регионе работает гериатрическая служба и уделяется повышенное внимание профилактическим мероприятиям.

«Для оказания специализированной медицинской помощи старшему поколению в Самарской области создана гериатрическая служба. В ее состав входят гериатрический центр, 41 гериатрический кабинет в первичном звене здравоохранения и 190 гериатрических коек. Стационарная помощь по профилю «гериатрия» оказывается в Самарской областной клинической гериатрической больнице, областном госпитале для ветеранов войн и Сызранской больнице. Особое внимание уделяем реализации проектов по развитию системы долговременного ухода, комплекса мер по профилактике падений и переломов у лиц пожилого и старческого возраста, а также профилактике когнитивных расстройств. Все мероприятия направлены на сохранение здоровья, увеличение продолжительности жизни и активное долголетие», - рассказал министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян.

Консультацию врача-гериатра могут получить пациенты в возрасте 65 лет и старше по направлению врача-терапевта или узкого специалиста при наличии таких заболеваний и состояний:
- старческая астения
- снижение мышечной массы тела
- возрастная (гериатрическая) депрессия
- болезнь Альцгеймера
- умеренные когнитивные нарушения, за исключением психиатрических заболеваний.

«Профилактике и диагностике возраст-ассоциированных заболеваний способствует проведение диспансеризации. У жителей в возрасте 65 лет и старше она направлена на выявление симптомов хронической сердечной недостаточности, остеопороза, нарушений слуха и зрения, а также риска падений. С начала года более 389 тысяч представителей старшего поколения приняли участие в профилактических мероприятиях по оценке состояния здоровья и предупреждения факторов риска», - отметил министр.

Теги: Медицина Самара

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