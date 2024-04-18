Армен Бенян: «Диспансеризация – это вклад в будущее»

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«Диспансеризация является основным форматом работы первичного звена и ключевым разделом профилактической медицины. Она способствует снижению смертности от хронических неинфекционных заболеваний и внешних причин, связанных с вредными привычками. Диспансеризация – это вклад в будущее», - отметил министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян, выступая на итоговой коллегии ведомства.



В 2023 году диспансеризацию и профилактический медицинский осмотр прошли свыше 1,8 млн жителей региона.

План на 2024 год - более 2,2 млн человек.

Нововведения этого года:

включение в программу диспансеризации оценки репродуктивного здоровья

активное проведение диспансеризации по месту работы



Трудоспособное население - это основная группа для внимания медработников в рамках проведения диспансеризации.

«В прошлом году мы начали пилотный проект по работе с крупными промышленными предприятиями и продолжаем эти мероприятия. И представителей муниципальных образований, и руководителей предприятий приглашаем к взаимодействию с государственными медицинскими учреждениями, чтобы максимально объективно и углублено проверить здоровье сотрудников организаций и своевременно принять меры по оказанию им медпомощи», - отметил министр.

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