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Армен Бенян: 35 % населения Самарской области прошли вакцинацию от гриппа

3 ноября 2023 17:55
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Вакцинация помогает избежать осложнений гриппа в первую очередь группам риска, в том числе пациентам с хроническими заболеваниями, старшему поколению, маленьким детям, беременным женщинам.

«Вакцинацию от гриппа уже прошли свыше 1,1 млн человек. Это 35 % от численности населения Самарской области. Перед медицинскими учреждениями поставлена задача завершить прививочную кампанию до 1 января. Высокий охват прививками поможет создать коллективный иммунитет и сделает эпидемиологическую ситуацию в осенне-зимний период управляемой», - рассказал врио министра здравоохранения Самарской области Армен Бенян.

Вакцинация помогает избежать осложнений гриппа в первую очередь группам риска, в том числе пациентам с хроническими заболеваниями, старшему поколению, маленьким детям, беременным женщинам. Вместе с тем руководитель ведомства подчеркнул также необходимость защиты жителей трудоспособного возраста от последствий инфекции.

«Мы призываем руководителей предприятий следовать принципам профилактической работы и организовать вакцинацию сотрудников от гриппа на производствах. Это ответственность работодателей - предупредить распространение инфекции в коллективах и защитить здоровье специалистов. Система здравоохранения готова к взаимодействию, в поликлиниках сформированы мобильные прививочные бригады. Важно помнить, всегда работает только комплекс мероприятий: вакцинация, правила инфекционной безопасности и соблюдение режимов самоизоляции в случае заболевания», - подчеркнул Армен Бенян.

Также руководитель ведомства напомнил, что в регионе продолжается вакцинация от COVID-19. Взрослые пациенты из групп риска и жители серебряного возраста после консультации с лечащим врачом могут защититься от опасных осложнений коронавируса с помощью прививки.

 

Фото:   freepik.com

Теги: Медицина Самара

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