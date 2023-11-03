Армен Бенян: 35 % населения Самарской области прошли вакцинацию от гриппа

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«Вакцинацию от гриппа уже прошли свыше 1,1 млн человек. Это 35 % от численности населения Самарской области. Перед медицинскими учреждениями поставлена задача завершить прививочную кампанию до 1 января. Высокий охват прививками поможет создать коллективный иммунитет и сделает эпидемиологическую ситуацию в осенне-зимний период управляемой», - рассказал врио министра здравоохранения Самарской области Армен Бенян.



Вакцинация помогает избежать осложнений гриппа в первую очередь группам риска, в том числе пациентам с хроническими заболеваниями, старшему поколению, маленьким детям, беременным женщинам. Вместе с тем руководитель ведомства подчеркнул также необходимость защиты жителей трудоспособного возраста от последствий инфекции.



«Мы призываем руководителей предприятий следовать принципам профилактической работы и организовать вакцинацию сотрудников от гриппа на производствах. Это ответственность работодателей - предупредить распространение инфекции в коллективах и защитить здоровье специалистов. Система здравоохранения готова к взаимодействию, в поликлиниках сформированы мобильные прививочные бригады. Важно помнить, всегда работает только комплекс мероприятий: вакцинация, правила инфекционной безопасности и соблюдение режимов самоизоляции в случае заболевания», - подчеркнул Армен Бенян.



Также руководитель ведомства напомнил, что в регионе продолжается вакцинация от COVID-19. Взрослые пациенты из групп риска и жители серебряного возраста после консультации с лечащим врачом могут защититься от опасных осложнений коронавируса с помощью прививки.

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