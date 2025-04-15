Аптеки официально станут частью системы здравоохранения с 1 июня 2025 года

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С 1 июня текущего года все аптеки официально станут частью системы здравоохранения. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев.

Соответствующий приказ об изменении общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД) для аптек утвердило Минэкономразвития РФ.

"С 1 июня 2025 года аптеки, в том числе и производственные, официально становятся частью системы здравоохранения​​​. Подписан приказ об изменении ОКВЭД для аптек. До этого они были отнесены к торговле <...> Это долгожданное решение!", – написал Башанкаев в Telegram-канале.

Он отметил, что теперь более 6 тысяч специалистов, которые были ущемлены в правах, смогут получать различные льготы. Также, по его словам, такая мера позволит контролировать наличие в аптеках минимального ассортимента лекарств.

"Почему это принципиально важно? Аптека, где есть производство, отпуск лекарств по льготной рецептуре – не магазин или торговая точка. Лекарства – особая категория товаров, от которых зависят жизни людей. Их оборот требует жесткого контроля", – добавил Башанкаев.

Также с 1 июня в России начнет работать механизм, автоматически блокирующий продажу просроченных или фальсифицированных лекарств в аптечных сетях. Сотрудники смогут проверять коды идентификации и глобальный идентификационный номер лекарственного препарата в базе перед стартом продаж, пишет Смотрим.