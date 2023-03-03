Аппараты ЭКГ нового поколения помогают медработникам региона эффективно выявлять патологии в рамках диспансеризации

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10 электрокардиографов с функцией дистанционной передачи данных, поставленные в Шенталинскую больницу по национальному проекту «Здравоохранение», помогают выявлять нарушения в работе сердца в рамках диспансеризации и диспансерного наблюдения, оказывать необходимую помощь жителям при жизнеугрожающих состояниях.



Аппараты используются в терапевтическом и приемном отделениях центральной районной больницы, а также офисах врачей общей практики и фельдшерско-акушерских пунктах в селах Татарское Абдикеево, Старая Шентала и Костюнькино.



«Электрокардиограф связан с планшетом: результат исследования отображается на дисплее, его можно распечатать или мгновенно направить для анализа в Центр управления сердечно-сосудистыми рисками областного кардиодиспансера, — отметил заместитель главного врача Шенталинской больницы Игорь Аринин. — Учитывая высокую распространенность сердечно-сосудистых заболеваний, трудно переоценить значимость такого метода диагностики как электрокардиография. Аппараты удобны в использовании и дают точное, информативное представление о работе сердца. В общей сложности мы уже выполнили на них более 10 тысяч исследований. Что особенно важно, это оборудование позволяет оперативно оказывать помощь на дому тяжелым пациентам, которые в случае необходимости незамедлительно госпитализируются для дальнейшей диагностики и лечения в специализированные стационары».



Обследования на новом оборудовании проводит медицинская сестра поликлинического отделения Шенталинской ЦРБ Наталия Ильдиярова.



«Он очень удобен в использовании — компактный, современный. Мы всегда берем его с собой на вызовы, — пояснила Наталия Степановна. — Электрокардиограф незаменим в ситуации, когда нужно быстро принять решение и оказать пациенту экстренную помощь: нужно только задать параметры, а он автоматически отобразит результат. Если видны признаки патологии, я обращаюсь к врачу, который определяет дальнейшую тактику лечения или передает результат исследования в кардиодиспансер».



Современный кардиограф передан и в село Романовка Шенталинского района. Помощь жителям здесь оказывает врач общей практики Альфат Фатхутдинов. Стаж работы Альфата Шарипзяновича в амбулаторной службе — 38 лет.



«Раньше мы работали на стационарном аппарате, который присоединялся к компьютеру с помощью ЭКГ-приставки. Сейчас есть возможность брать кардиограф на вызовы, отправлять результаты в кардиодиспансер в рамках телемедицинской консультации. Он позволяет быстро выявлять ишемические изменения, когда на счету каждая минута», — рассказал врач.



Благодаря нацпроекту «Здравоохранение» в Шенталинскую больницу также поступило новое эндоскопическое оборудование, цифровой рентгенодиагностический комплекс, 5 аппаратов мониторирования сердечного ритма по Холтеру, 5 электрокардиографов нового поколения для фельдшерско-акушерских пунктов и офисов врачей общей практики и другая медтехника.





Фото: минздрав СО