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Андрей Золотарев ушел с поста главврача самарской больницы им. Ерошевского

11 июня 2024 10:29
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Андрей Золотарев ушел с поста главврача самарской больницы им. Ерошевского

11 июня врио министра здравоохранения Самарской области Армен Бенян сообщил коллективу больницы им. Ерошевского о решении главного врача Андрея Золотарева уйти с поста, который он занимал долгие годы.

Врио министра Армен Бенян высоко оценил успехи больницы под руководством Андрея Золотарева:

«Глазная больница им. Ерошевского за эти годы превратилась в ведущее офтальмологическое учреждение в России — и по уровню оснащенности, и по уровню подготовки кадров. Она давно переросла уровень областной больницы, и ее специалисты выступают на равных во всех представительных международных форумах», — сказал Бенян.

Андрей Золотарев пояснил, что для него настала пора делиться приобретенным опытом с молодежью и масштабировать его на всю область. Золотарев, обращаясь к коллегам, представил свою преемницу.

Офтальмологическую больницу возглавит его ученица, бывший зам главврача Ольга Павлова. Она сделала карьеру и защитила диссертацию, работая в стенах больницы в Самаре.

Золотарев выразил уверенность, что молодой энергичный доктор будет способствовать дальнейшему развитию больницы. Сам Андрей Золотарев планирует сосредоточиться на развитии отрасли, как главный офтальмолог Самарской области и добиться того, чтобы все уникальные операции, которые сейчас делают только в больнице Ерошевского, стали доступны во всех ее филиалах и отделениях.

Также он будет передавать свой уникальный опыт будущим офтальмологам на кафедре глазных болезней СамГМУ, пишет Обоз.инфо.

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