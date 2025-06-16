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Андрей Орлов встретился с выпускниками и ординаторами Самарского государственного медицинского университета

16 июня 2025 15:59
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На встрече обсудили планы трудоустройства молодых специалистов и меры поддержки.

В преддверии Дня медицинского работника в поликлинике Самарской городской больницы №10 в микрорайоне Волгарь министр здравоохранения Андрей Орлов встретился с выпускниками и ординаторами Самарского государственного медицинского университета. На встрече обсудили планы трудоустройства молодых специалистов и меры поддержки.

На мероприятии также присутствовали проректор по образовательной деятельности Самарского государственного медицинского университета, д.м.н., доцент Юлия Мякишева, директор центра карьеры СамГМУ Олег Мосеев и другие.

"Важно,чтобы уже на этапе обучения наши студенты видели приверженность между высшей школой и практическим звеном, возможность и необходимость тесного взаимодействия, а также положительные изменения в отрасли. Мы приглашаем всех молодых специалистов в государственные учреждения здравоохранения. Продолжается активное обновление медицинской инфраструктуры. Мероприятия проводятся как благодаря национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь», который действует по решению Президента страны Владимира Владимировича Путина, так и в рамках региональных программ. Нам нужны вы - те, кто по зову сердца выбрал специальность врача. И для вас мы стараемся создать лучшие условия и меры поддержки", - отметил руководитель ведомства.

Как подчеркнул министр, в Самарской области продолжается обновление поликлиник, амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов, строятся новые объекты, закупается современное оборудование и автотранспорт. В этом году ведется строительство поликлиник в Самаре и в Кинеле, уже заключен контракт на возведение поликлиники в селе Подстепки Ставропольского района. На очереди Советский и Железнодорожный район Самары.

"При поддержке Губернатора Самарской области Вячеслава Андреевича Федорищева ведется планомерная работа по укреплению системы здравоохранения. Цель всех мероприятий - создать условия как для пациентов, так и для специалистов, которые будут развивать медицину и внедрять новые технологии. К примеру, в этом году начнется реконструкция двухэтажного корпуса офтальмологического отделения в Тольятти. Помощь в нем будут получать как жители Автограда, так и Жигулевска, Ставропольского района", - отметил он.

Всего в этом году планируется отремонтировать более 140 объектов за счет федеральных и региональных средств.

На встрече подробнее рассказали о мерах поддержки и условиях трудоустройства. В настоящее время ведется системная работа по привлечению и закреплению медицинских работников в отрасли, в том числе через развитие системы стимулов и повышение уровня обеспеченности жильем. Предоставляются единовременные и систематические выплаты с обязательством отработки, льготные ипотеки, служебное жилье, первоочередные места в детских садах для детей. Также установлены дополнительные социальные выплаты врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу, водителям скорой медицинской помощи, работающим в государственных медучреждениях.

️Кроме того, с 2025 года введена новая региональная выплата в размере 1 млн рублей для прибывших врачей из других регионов в Тольятти и Сызрань, где наблюдается наибольший дефицит кадров. Также ведется работа по приобретению 20 квартир в Тольятти и 15 - в Сызрани. Указанные жилые помещения медицинский работник может приватизировать при условии работы в учреждении не менее 10 лет с даты заключения договора.

 

Фото:   "Волжская коммуна"

Теги: Медицина Самара

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