Андрей Орлов провел совещание с главврачами медучреждений Тольятти

В рамках рабочего визита в Тольятти министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов посетил Тольяттинскую городскую детскую клиническую больницу, Тольяттинскую городскую клиническую больницу № 5), провел совещание с главными врачами медучреждений и встретился с главой городского округа Тольятти Ильей Сухих.

В ходе совещания с главными врачами руководитель ведомства акцентировал внимание главных врачей на сохранение темпов по проведению диспансеризации среди работающего населения и вакцинации против гриппа. Также напомнил о необходимости проведения профилактической и информационной работы среди жителей города.

«Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным обозначены приоритетные направления развития здравоохранения в рамках мероприятий национальных проектов. Основной результат и показатель которых –увеличение продолжительности жизни населения страны. Это первоочередная задача для медицинского сообщества и учреждений здравоохранения всех уровней оказания помощи. Профилактические мероприятия и диспансеризация в частности показывают свою эффективность. Поэтому всем необходимо увеличить охват прикреплённого населения профилактическими мероприятиями, привлекать работающих граждан на диспансеризацию и вакцинацию, в том числе участников СВО и членов их семей», - подчеркнул Андрей Орлов.

После совещания Андрей Орлов ознакомился с работой Тольяттинской городской детской клинической больницы. Он посетил отделение медицинской реабилитации, которое капитально отремонтировали в начале года.

«Благодаря реализации федерального проекта «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация» отделение оснастили новым оборудованием- физиотерапевтические аппараты, тренажеры для разработки суставов. Появились реабилитационные дорожки с биологической обратной связью, что помогает пациентам с заболеваниями костно-мышечной системы с помощью специальных приемов и аппаратуры развивать навыки самоконтроля и саморегуляции. Особенно такой подход эффективен в реабилитации детей. В отделении ежегодно получают медицинскую помощь около 900 юных жителей Тольятти, Жигулевска, Сызрани, Октябрьска, Ставропольского, Сызранского и Шигонского районов», - отметила главный врач больницы Светлана Гаршина.

Кроме того, руководитель ведомства осмотрел приемное отделение, пообщался с пациентами и сотрудниками учреждения.

«Мы запланируем реконструкцию приемно-диагностического отделения больницы с целью повышения качества оказания специализированной помощи и ее доступности для детского населения Тольятти и близлежащий территорий», - подчеркнул руководитель ведомства.

В завершении рабочего визита Андрей Орлов провел встречу с главой г.о. Тольятти Ильей Сухих, в ходе которой обсудил вопросы взаимодействия по развитию здравоохранения на территории города и содействие в привлечении кадров в систему.

Фото: минздрав СО