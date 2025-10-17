Я нашел ошибку
В сентябре 2025 года создан первый кадетский класс Следственного комитета России по Самарской области. 
В самарском ДК железнодорожников прошло торжественное мероприятие, посвященное принятию клятвы кадетами   
В повестку были вынесены вопросы социально-экономического развития региона, текущие задачи, планы совместной работы, ход отопительного сезона.
Вячеслав Федорищев провел совещание с главами муниципальных образований региона
После совещания Андрей Орлов ознакомился с работой Тольяттинской городской детской клинической больницы.
Андрей Орлов провел совещание с главврачами медучреждений Тольятти
Главное условие проезда – билет на игру или атрибутика «Крыльев Советов».
В день матча с «Оренбургом» будут курсировать бесплатные шаттлы до «Солидарность Самара Арены»
В субботу, 18 октября, на «Солидарность Самара Арене» пройдет домашний матч «Крыльев Советов» против «Оренбурга».
Развлекательная программа на матче «Крылья Советов» – «Оренбург»
В самарском Этнопарке дружбы народов активисты «Единой России» дали старт подготовке к Параду Памяти-2025.
300 метров памяти: в Самаре развернули гигантскую Георгиевскую ленту
На встрече приемные родители и дети рассказали Вячеславу Федорищеву о своих увлечениях, любимых занятиях и семейных традициях, которые бережно хранятся и передаются из поколения в поколение.
Губернатор Вячеслав Федорищев посетил приемные семьи в Кошкинском районе
Также глава региона выразил признательность за всестороннюю поддержку, которую отрасль оказывает участникам СВО и их семьям.
Вячеслав Федорищев вручил награды в преддверии Дня работников дорожного хозяйства
Андрей Орлов провел совещание с главврачами медучреждений Тольятти

17 октября 2025 20:18
165
После совещания Андрей Орлов ознакомился с работой Тольяттинской городской детской клинической больницы.

В рамках рабочего визита в Тольятти министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов посетил Тольяттинскую городскую детскую клиническую больницу, Тольяттинскую городскую клиническую больницу № 5), провел совещание с главными врачами медучреждений и встретился с главой городского округа Тольятти Ильей Сухих.

В ходе совещания с главными врачами руководитель ведомства акцентировал внимание главных врачей на сохранение темпов по проведению диспансеризации среди работающего населения и вакцинации против гриппа. Также напомнил о необходимости проведения профилактической и информационной работы среди жителей города.

«Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным обозначены приоритетные направления развития здравоохранения в рамках мероприятий национальных проектов. Основной результат и показатель которых –увеличение продолжительности жизни населения страны. Это первоочередная задача для медицинского сообщества и учреждений здравоохранения всех уровней оказания помощи. Профилактические мероприятия и диспансеризация в частности показывают свою эффективность. Поэтому всем необходимо увеличить охват прикреплённого населения профилактическими мероприятиями, привлекать работающих граждан на диспансеризацию и вакцинацию, в том числе участников СВО и членов их семей», - подчеркнул Андрей Орлов.

После совещания Андрей Орлов ознакомился с работой Тольяттинской городской детской клинической больницы. Он посетил отделение медицинской реабилитации, которое капитально отремонтировали в начале года.

«Благодаря реализации федерального проекта «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация» отделение оснастили новым оборудованием- физиотерапевтические аппараты, тренажеры для разработки суставов. Появились реабилитационные дорожки с биологической обратной связью, что помогает пациентам с заболеваниями костно-мышечной системы с помощью специальных приемов и аппаратуры развивать навыки самоконтроля и саморегуляции. Особенно такой подход эффективен в реабилитации детей. В отделении ежегодно получают медицинскую помощь около 900 юных жителей Тольятти, Жигулевска, Сызрани, Октябрьска, Ставропольского, Сызранского и Шигонского районов», - отметила главный врач больницы Светлана Гаршина.

Кроме того, руководитель ведомства осмотрел приемное отделение, пообщался с пациентами и сотрудниками учреждения.

«Мы запланируем реконструкцию приемно-диагностического отделения больницы с целью повышения качества оказания специализированной помощи и ее доступности для детского населения Тольятти и близлежащий территорий», - подчеркнул руководитель ведомства.

В завершении рабочего визита Андрей Орлов провел встречу с главой г.о. Тольятти Ильей Сухих, в ходе которой обсудил вопросы взаимодействия по развитию здравоохранения на территории города и содействие в привлечении кадров в систему.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Тольятти

После совещания Андрей Орлов ознакомился с работой Тольяттинской городской детской клинической больницы.
17 октября 2025  20:18
Андрей Орлов провел совещание с главврачами медучреждений Тольятти
165
Врачам удалось избавить его от мучительных симптомов и предотвратить угрозу жизни, с которой он столкнулся из-за развившихся осложнений.
17 октября 2025  16:43
В Клиниках СамГМУ вернули к полноценной жизни молодого пациента, страдавшего от мочекаменной болезни
252
У 34,25% жителей Самары есть предрасположенность к дефициту витамина D
17 октября 2025  13:40
У 34,25% жителей Самары есть предрасположенность к дефициту витамина D
224
Как отметил главный врач Пестравской больницы Виктор Решетников, приход опытного специалиста – всегда значимое событие для медучреждения.
16 октября 2025  19:00
В Пестравскую ЦРБ трудоустроился новый участковый педиатр Абдусалом Исмонов
467
Новые ФАПы будут укомплектованы современным медицинским оборудованием.
16 октября 2025  18:49
В Похвистневском районе возводят пять фельдшерско-акушерских пунктов
445
Командная работа специалистов позволила своевременно помочь молодому мужчине с острым коронарным синдромом и остановкой сердца.
16 октября 2025  18:30
Инфаркт на рыбалке: врачи трёх медучреждений региона боролись за жизнь молодого мужчины
468
В регионе работают более 700 врачей-анестезиологов-реаниматологов.
16 октября 2025  16:20
16 октября – Всемирный День анестезиолога - реаниматолога
449
Юные жители Самарской области проходят иммунизацию от гриппа как в прививочных пунктах детских поликлиник, так и в образовательных учреждениях.
15 октября 2025  14:55
67 тысяч юных тольяттинцев прошли вакцинацию от гриппа
627
Как правильно мыть руки.
15 октября 2025  14:50
15 октября — Всемирный день чистых рук
596
Три 12-канальных аппарата и пять портативных.
15 октября 2025  14:43
В Пестравскую больницу поставлены 8 новых электрокардиографов
609
Весь список
