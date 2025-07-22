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Андрей Орлов проконтролировал ход ремонтных работ в Самарской горбольнице №10

22 июля 2025 20:52
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По окончании ремонта третьего этажа специалисты приступят ко второму. Капитальный ремонт первого этажа здания и благоустройство прилегающей территории запланировано провести в следующем году.

Сегодня совместно с главным врачом учреждения министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов проконтролировал ход ремонтных работ в Самарской городской больнице №10.

«В настоящее время в терапевтическом отделении на улице Бакинская, 27А идут демонтажные работы. Кроме того, проводятся общестроительные работы на третьем этаже здания поликлинического отделения, расположенного по адресу улица Медицинская, 4. Степень готовности объекта– 40%», - отметил главный врач больницы Дмитрий Лисица.

По окончании ремонта третьего этажа специалисты приступят ко второму. Капитальный ремонт первого этажа здания и благоустройство прилегающей территории запланировано провести в следующем году. Все работы осуществляются в соответствии с графиком. В настоящее время по поручению главы региона ведутся проектные работы по дальнейшему ремонту гинекологического и хирургического отделений больницы №10.

«По поручению губернатора Самарской области Вячеслава Андреевича Федорищева держим на особом контроле ход ремонтных работ в подразделениях больниц, в том числе и в Куйбышевском районе. Важно, чтоб работы выполнялись не только в срок, но и качественно, за этим и следим совместно с руководством медучреждения. Всего в Самарской области до конца года будут отремонтированы 146 объектов здравоохранения за счет средств федерального и областного бюджетов», - подчеркнул Андрей Орлов.

 

Фото:  минздрав СО

Теги: Медицина Самара

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22 июля 2025  20:52
Андрей Орлов проконтролировал ход ремонтных работ в Самарской горбольнице №10
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