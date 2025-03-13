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Андрей Орлов обсудил со студентами медуниверситета развитие системы здравоохранения региона

13 марта 2025 16:18
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В ходе встречи руководитель ведомства рассказал об итогах реализации национального проекта "Здравоохранение" и ответил на вопросы студентов, отметив важность их будущего вклада в развитие здравоохранения региона.

В Самарском государственном медицинском университете министр здравоохранения Андрей Орлов обсудил со студентами достижения и перспективы развития системы здравоохранения. В ходе встречи руководитель ведомства рассказал об итогах реализации национального проекта "Здравоохранение" и ответил на вопросы студентов, отметив важность их будущего вклада в развитие здравоохранения региона.

"Благодаря развитию национального проекта реализованы масштабные мероприятия в сфере здравоохранения региона", - отметил глава ведомства.

За 5 лет в регионе существенно укрепилась материально - техническая база медучреждений. Для лечения пациентов кардиологического профиля в учреждения поставлено 162 единицы современного оборудования: аппараты МРТ, ангиографы, компьютерные томографы и аппараты УЗИ. Онкологические больницы оснащены 360 единицами оборудования, среди которых линейные ускорители, гамма-камеры, маммографы и магнитно-резонансные томографы. Это значительно повысило возможности ранней диагностики и лечения заболеваний.

В регионе в рамках нацпроекта возведены 2 поликлиники, 4 приёмно-диагностических отделения, 136 фельдшерско - акушерских пунктов, врачебных амбулаторий и ОВОПов. Кроме того, проведён капитальный ремонт 140 объектов здравоохранения. Открыт новый корпус Самарской областной детской инфекционной больницы на 100 коек, а 39 детских поликлинических отделений оснащены новым оборудованием. Поставлено 480 единиц автотранспорта для оказания неотложной медицинской помощи.

Особое внимание уделяется и кадровому обеспечению здравоохранения. За последние 5 лет количество студентов, обучающихся по целевым направлениям, выросло на 40%. Около 1000 специалистов стали участниками программы "Земский доктор/фельдшер", и получили единовременную компенсационную выплату в размере 750 тыс -1,5 млн рублей. Кроме того, специалисты могут рассчитывать на "подъёмные" при трудоустройстве по наиболее востребованным специальностям до 200 тысяч рублей и 300 тысяч рублей, меры поддержки, связанные с ипотеками. На уровне органов местного самоуправления также могут предоставляться различные меры поддержки.

С 2025 года планируются следующие мероприятия:

- региональная выплата по принципам федеральной программы «Земский доктор» врачам в г.о. Тольятти и г.о. Сызрань для 35 врачей.
- приобретение служебного жилья для медицинских работников ежегодно.

«Мы видим, как меняется система здравоохранения: продолжается модернизация поликлиник, врачебных амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов, внедряются новые подходы в профилактике, диагностике и лечении хронических заболеваний. Улучшается экстренная медицинская помощь, развивается реабилитация, цифровизация и сеть исследовательских центров. Наша задача – сделать медицину доступной, современной и эффективной для каждого жителя региона», – подчеркнул министр здравоохранения.

С этого года началась реализация новых национальных проектов, среди которых «Продолжительная и активная жизнь», «Семья», «Новые технологии сбережения здоровья» и другие.

Руководитель ведомства подчеркнул, что национальный проект «Продолжительная и активная жизнь», инициированный Президентом России Владимиром Путиным, охватит самые разные аспекты здорового образа жизни: от развития здравоохранения до реабилитации. Главная цель нового нацпроекта — увеличить продолжительность жизни до 78 лет к 2030 году и к 2036 году до 81.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

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