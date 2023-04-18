Я нашел ошибку
Главные новости:
Самарец обокрал арендодателя
Самарец обокрал арендодателя
В Самаре Центр управления регионом провел для полицейских обучающий семинар
В Самаре Центр управления регионом провел для полицейских обучающий семинар
Судебный пристав в Самаре спас из огня пожилых жильцов частного дома
Судебный пристав в Самаре спас из огня пожилых жильцов частного дома
Уборщица из Самары отдала мошенникам 1,5 млн рублей
Уборщица из Самары отдала мошенникам 1,5 млн рублей
В Клявлинском районе двое залезли в кафе и украли всю еду и алкоголь
В Клявлинском районе двое залезли в кафе и украли еду и алкоголь
В Самаре начался сезон пыльцевых дождей
В Самаре начался сезон пыльцевых дождей
В Самарской области начата реализация второго кампусного проекта на базе Карты жителя
В Самарской области начата реализация второго кампусного проекта на базе Карты жителя
Открылась регистрация на предварительный этап III Международной олимпиады по финансовой безопасности
Открылась регистрация на предварительный этап III Международной олимпиады по финансовой безопасности
Наверх
Самара  +15 °C, Тольятти  +13 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.63
0.13
EUR 89.66
-0.5
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарский зоопарк приглашает на мероприятие Международный день Земли
Самарские транспортные полицейские и общественники провели профилактические встречи с подростками
К празднованию Дня всемирного наследия присоединяется самарский музей-галерея «Заварка»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Аллерголог назвала основные аллергены в мае

18 апреля 2023 10:54
107
Аллерголог назвала основные аллергены в мае

К основным аллергенам, которые доставляют проблемы аллергикам в мае, относится пыльца березы, тополя, клена, ивы, вяза и ясеня. Об этом «Известиям» 18 апреля рассказала врач аллерголог-иммунолог, педиатр «СМ-Клиника» для детей Мария Фоминых.

По ее словам, самая высокоаллергенная пыльца — это пыльца березы. Ее пыление начинается еще до начала появления листвы или в период распускания. Цветение продолжается в среднем до середины апреля. Если в конце апреля — начале мая наблюдаются заморозки, то цветение может продлиться до конца мая.

Говоря о тополе, врач отметила, что его пыльца легко распространяется ветром и появляется до начала распускания листвы. К легко распространяемым, по ее словам, относится и пыльца ивы.

«Тополиный пух — это семена тополя. Сами по себе они не являются аллергенами, но переносят пыльцу злаковых растений, цветение которых происходит в июне», — добавила Фоминых.

Также аллергическую реакцию в мае может вызвать пыльца клена, вяза и ясеня.

«Кроме того, в конце мая зацветает сосна и дуб. Также при потеплении до +18 … +25 градусов на опавшей листве начинается размножение спор плесневых грибов Альтернария. Наряду с пыльцой березы, это основные причины обострения аллергических заболеваний (астмы, ринита, конъюнктивита и других)», — подчеркнула Фоминых.

При этом она обратила внимание, что отследить, какое растение в настоящее время пылит в разных регионах, а также уровень концентрации пыльцы в воздухе на 1 куб. м можно при помощи специальных сайтов.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Здравоохранение
Аллерголог назвала основные аллергены в мае
18 апреля 2023  10:54
Аллерголог назвала основные аллергены в мае
107
Интернет-аптеки: удобство и доступность
18 апреля 2023  07:57
Интернет-аптеки: удобство и доступность
61
Оперативно оказывать помощь жителям Борского района помогают 4 автомобиля «Лада-Ларгус».
17 апреля 2023  19:02
Специалисты Борской больницы выполнили более 1000 выездов к пациентам на новых автомобилях
341
Стать донором может любой человек старше 18 лет при отсутствии противопоказаний, если его вес составляет больше 50 кг, а индекс массы тела — не ниже 18,5 и не выше 40.
17 апреля 2023  16:55
Минздрав СО: как стать донором крови?
410
Тольяттиазот присоединился ко Дню донора
17 апреля 2023  10:53
Тольяттиазот присоединился ко Дню донора
337
Врач назвал безопасный срок хранения пасхальных яиц
15 апреля 2023  10:45
Врач назвал безопасный срок хранения пасхальных яиц
841
Как правильно выбрать онкологическую клинику?
14 апреля 2023  22:13
Как правильно выбрать онкологическую клинику?
512
Послеоперационный период протекал без осложнений, в настоящее время ребенок выписан.
14 апреля 2023  15:08
Самарские врачи-отоларингологи провели сложную операцию юному пациенту из Казахстана
4118
Россияне рассказали, как выбирают врачей
14 апреля 2023  12:54
Россияне рассказали, как выбирают врачей
585
Правильное и полноценное питание ребенка - залог его здоровья.
13 апреля 2023  19:33
Самарский врач-диетолог назвала основные причины избыточного веса у детей
705
Весь список
Новости медицины
Его эффективность проверена на COVID-19, но в перспективе такие молекулярные машины могут быть адаптированы для выявления и других вирусов.
26 октября 2022  22:44
Ученые Университета ИТМО в Санкт-Петербурге создали наноробота из молекул ДНК для обнаружения вирусов
6428
9 апреля 2021  10:25
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
17982
Весь список
В центре внимания
Дмитрий Азаров поблагодарил военнослужащих за их верность Отечеству. 
17 апреля 2023  15:18
Губернатор Дмитрий Азаров встретился с бойцами, приехавшими в отпуск из зоны СВО
391
в Самаре прошел традиционный Космический полумарафон
16 апреля 2023  12:29
В Самаре прошел традиционный Космический полумарафон
637
Дмитрий Азаров обратился к землякам по случаю праздника Пасхи
16 апреля 2023  10:45
Дмитрий Азаров обратился к землякам по случаю праздника Пасхи
617
Православные россияне в ночь на 16 апреля 2023 года встретили Пасху
16 апреля 2023  10:38
Православные россияне празднуют Пасху
605
Приём заявок на участие в конкурсной программе VI Всероссийского фестиваля «Архитектурное наследие» продлён до 19 апреля
15 апреля 2023  13:10
Приём заявок на участие в конкурсной программе VI Всероссийского фестиваля «Архитектурное наследие» продлён до 19 апреля
3624
Весь список