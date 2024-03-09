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Александр Муравец: как провести первые весенние праздники с пользой для здоровья?

9 марта 2024 15:50
279
Советы главного врача Самарского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Александра Муравца.

Советы главного врача Самарского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Александра Муравца:

"Многие люди чувствуют себя сейчас несмотря на весеннее солнце и более теплую погоду не очень хорошо. Этого не стоит пугаться. Любое межсезонье требует дополнительной энергии, витаминов, микроэлементов для адаптации организма к новым условиям.

Как на выходных восстановить организм на принципах ЗОЖ?

- Нормализуйте режим сна и бодрствования.
- Спать необходимо не менее 7 часов, а главное, ложиться - не позже 23.00. Это важно для нервной системы, нормализации уровней гормонов и даже для снижения веса.
- Питайтесь полноценно и разнообразно.
- Важно ограничить все быстрые углеводы (сахар, кондитерские изделия, сладкие напитки), соль (не более 5 г в день), а увеличить потребление овощей и фруктов не менее 400 граммов в день.
 - Обязательно гуляйте примерно час в день в светлое время суток.
- Занимайтесь физкультурой умеренной интенсивности.
- В неделю уделяйте физической активности не менее 150 минут.
 - Исключите курение и алкоголь.
У организма сейчас нет дополнительных ресурсов для нейтрализации этих ядов.
 - Не начинайте закаливание прямо сейчас. Лучше подождать до лета. Но если вы давно практикуете закаливающие процедуры, то можете продолжать с соблюдением всех правил".

 

Фото:   pxhere.com

Теги: Медицина Самара

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