Александр Муравец: как провести первые весенние праздники с пользой для здоровья?

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Советы главного врача Самарского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Александра Муравца:



"Многие люди чувствуют себя сейчас несмотря на весеннее солнце и более теплую погоду не очень хорошо. Этого не стоит пугаться. Любое межсезонье требует дополнительной энергии, витаминов, микроэлементов для адаптации организма к новым условиям.



Как на выходных восстановить организм на принципах ЗОЖ?



- Нормализуйте режим сна и бодрствования.

- Спать необходимо не менее 7 часов, а главное, ложиться - не позже 23.00. Это важно для нервной системы, нормализации уровней гормонов и даже для снижения веса.

- Питайтесь полноценно и разнообразно.

- Важно ограничить все быстрые углеводы (сахар, кондитерские изделия, сладкие напитки), соль (не более 5 г в день), а увеличить потребление овощей и фруктов не менее 400 граммов в день.

- Обязательно гуляйте примерно час в день в светлое время суток.

- Занимайтесь физкультурой умеренной интенсивности.

- В неделю уделяйте физической активности не менее 150 минут.

- Исключите курение и алкоголь.

У организма сейчас нет дополнительных ресурсов для нейтрализации этих ядов.

- Не начинайте закаливание прямо сейчас. Лучше подождать до лета. Но если вы давно практикуете закаливающие процедуры, то можете продолжать с соблюдением всех правил".

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