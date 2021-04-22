Александр Муравец: «У нас самый свободный доступ, у нас нет дефицита вакцины» 

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Сберечь самое главное достояние России – людей – в этот непростой период поможет вакцинация населения от COVID-19. Владимир Путин обратился к жителям страны с просьбой максимально ответственно подойти к вопросу вакцинации, а губернаторам — форсировать проведение прививочной кампании: «Пожалуйста, ещё раз обращаюсь с призывом ко всем гражданам России: сделайте прививку. Только так мы заблокируем смертельно опасную эпидемию. Другого пути нет».

В Самарской области прививочная кампания идет максимально широко: на сегодняшний день привито более 266 тысяч жителей, из них завершили вакцинацию свыше 170 тысяч человек. Работают 166 прививочных пунктов, из них:

- для удобства населения и повышения доступности вакцинации используются 19 мобильных фельдшерско-акушерских пунктов, которые выезжают в отдаленные районы области и малонаселенные пункты, организована работа мобильных прививочных комплексов возле крупных ТЦ с большим трафиком в Самаре («Аврора», «Космопорт», «Мега»), в Сызрани («Монгора»).

- открыты два круглосуточных пункта вакцинации – в Самаре (на базе Самарской городской больницы № 4 по адресу: ул. Мичурина, 125) и Тольятти (на базе поликлинического отделения Ставропольской районной больницы по адресу: ул. Автозаводское шоссе, 5.

В ближайшее время в регион поступит еще без малого 67 тысяч доз вакцин.

По поручению Дмитрия Азарова вакцинации в первую очередь подлежат врачи, учителя, работники социальной сферы, люди старшего возраста и относящиеся к группам риска, а также те, кто проявил ответственность за свое здоровье и здоровье окружающих, самостоятельно записавшись на прививку.

Александр Владимирович Муравец, главный врач ГБУЗ "Самарский областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики":

- Такая важная тема. Мы об этом стесняемся говорить, а об этом нужно сказать - мы страна, уже теперь практически точно можно говорить, либо с одной из лучших либо с лучшей вакциной в мире. И мы страна с самым свободным доступом населения к вакцинации в мире. По второму пункту я говорю с полнейшей ответственностью - нигде нет такого доступа к вакцинации. У нас самый свободный доступ, у нас нет дефицита вакцины. Второй момент: сделано очень много для того, чтобы доступность вакцинации обеспечить, и она повышается с каждым днем. Будет еще больше и круглосуточных пунктов, и вечерних пунктов, и вакцинация в супермаркетах. И мы, и наши близкие в первую очередь хотим быть здоровыми. И не хотим ограничений еще раз, потому что все это и морально, и экономически, и как угодно тяжело и плохо - я имею в виду локдаун. Но это дорога с двусторонним движением. Сделано очень много, начиная с политического руководства страны заканчивая отраслью здравоохранения. Но не сработает, если каждый для себя не примет решение и не привьется. Остается решающий шаг, который делает каждый за себя. Решающий шаг нужно сделать самому, чтобы это все сработало.