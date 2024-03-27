Александр Муравец: "Современные наркотики часто вызывают зависимость с первого применения"

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Главный врач Самарского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Александр Муравец:



«Наркотики - это абсолютное зло, раз появившись в жизни человека они быстро и необратимо разрушают здоровье, социальные контакты, семейные и рабочие отношения и в итоге саму жизнь.



Профилактика потребления психоактивных веществ - важное направление деятельности Центра общественного здоровья. На интерактивных мероприятиях мы говорим о стадиях и видах зависимости, рассказываем об опасности первой дозы.



Подростки должны знать, что влияние окружения может быть опасным. До них необходимо довести умение говорить "Нет", быть уверенным в себе и не поддаваться чужому навязчивому воздействию.



Специально нужно разбирать тему опасного любопытства. Современные наркотики часто вызывают зависимость с первого применения. Поэтому любопытство и легкомыслие могут оказаться смертельно опасными.



Легких наркотиков не бывает. На путь химической зависимости просто ступить, но сложно выйти.



Особенностью нашей деятельности является сочетание работы с детьми с обучением родителей, в том числе через родительские чаты.



Родителям необходимо быть внимательными, замечать ранние неочевидные признаки потребления наркотических средств подростками:

стремление проводить время в одиночестве

немотивированное резкое изменение настроения

потеря или усиление аппетита

появление странных предметов дома и другие проявления.



Главный совет: если вы заметили что-то подозрительное, не нужно придумывать какие-либо объяснения, необходимо срочно обратиться к специалисту".

Фото: минздрав СО