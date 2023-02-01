Александр Муравец: физическая активность снижает риск развития рака молочной железы и кишечника

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Мы уже рассказывали о таком инструменте самоконтроля как «Цифровой паспорт здоровья».

«Это простой, но информативный набор объективных данных, который позволит человеку оценить свой образ жизни, а в дальнейшем по мере работы с факторами риска, следить за изменениями в организме, конечно, при помощи врача», — отметил главный врач Самарского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Александр Муравец.

Сегодня рассмотрим вклад физической активности в профилактику заболеваний, в том числе онкологических.

Рекомендуемый уровень физической нагрузки — не менее 150 минут в неделю – 3 раза по 50 или 5 раз по 30 минут.

Оптимальным же уровнем является нагрузка 300 минут в неделю.

«Основа определения безопасной нагрузки – контроль частоты сердечных сокращений по пульсу. Помните, пульсовые зоны определяются в соответствии с возрастом человека!», — рассказал Александр Владимирович.

Как отмечают специалисты, с первых же недель занятий снижается риск внезапной смерти от острой сосудистой патологии.

При продолжении занятий стабилизируется обмен веществ, снижается вес и риск развития сахарного диабета 2 типа.

«Самое главное, что люди в течение ряда лет практикующие правильную физическую активность имеют достоверно более низкий риск развития рака молочной железы у женщин и кишечника независимо от пола. А ведь это наиболее распространенные виды рака, которые при позднем обращении к врачу могут привести к самому неблагоприятному исходу», — подчеркнул Александр Муравец.

Врачи рекомендуют всем практиковать умеренную физическую активность не менее 150 минут в неделю.

Чтобы убедиться в своем здоровье и не пропустить серьезное заболевание обязательно необходимо ежегодно проходить профилактический медицинский осмотр или диспансеризацию, сообщает пресс-служба минздрава СО.

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