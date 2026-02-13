Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре легковушка столкнула трамвай с рельсов
В Самаре легковушка столкнула трамвай с рельсов
В Кинельском районе Самарской области горело промышленное предприятие
В Кинельском районе Самарской области горело промышленное предприятие
В Самарской области стартует региональный этап Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству «Профессионалы»
В Самарской области стартует региональный этап Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству «Профессионалы»
Самарские спортсменки завоевали бронзу Чемпионата ПФО по художественной гимнастике
Самарские спортсменки завоевали бронзу Чемпионата ПФО по художественной гимнастике
Внешний госдолг России превысил 60 млрд долларов впервые за 20 лет
Внешний госдолг России превысил 60 млрд долларов впервые за 20 лет
В январе Самара вошла в топ-5 самых доступных миллионников по стоимости метра на вторичном рынке
В январе Самара вошла в топ-5 самых доступных миллионников по стоимости метра на вторичном рынке
В Пестравском районе задержали обокравшего частный дом
В Пестравском районе задержали обокравшего частный дом
Названа любимая начинка россиян для блинов
Названа любимая начинка россиян для блинов
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.19
-0.27
EUR 91.71
-0.76
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В СОУНБ расскажут о том, как строить здоровые романтические отношения
В Самаре пройдёт 12-я Всероссийская выставка товаров и услуг для домашних животных "Уши. Лапы. Хвост"
В Самаре в Музее Эльдара Рязанова пройдет лекция «Формула любви: психология и кино»
Весь список
  • Персональные данные
Материалы и технологии Современный дом Строим дачу

В январе Самара вошла в топ-5 самых доступных миллионников по стоимости метра на вторичном рынке

103
В январе Самара вошла в топ-5 самых доступных миллионников по стоимости метра на вторичном рынке

Нейросеть Алиса AI проанализировала медианную площадь и стоимость квадратного метра готового жилья по данным тематического поиска Яндекса по квартирам. Предложения изучались в городах России с населением свыше 500 тыс. человек. В январе медианная стоимость квадратного метра на вторичном рынке городов с населением более 500 тыс. жителей увеличилась на 0,6% относительно декабря и составила 139 000 рублей, при этом в 8 городах цены снизились, а в 12 - стагнировали. 

Аналогичная динамика наблюдалась и среди городов-миллионников: медианная стоимость квадратного метра готового жилья здесь также увеличилась на 0,6% и составила 160 000 рублей.

В январе 2026 года в Самаре медианная стоимость квадратного метра готовой квартиры составила 125 000 рублей, увеличившись на 0,9% по сравнению с декабрём. По уровню цен за квадратный метр Самара вошла в пятерку самых доступных городов-миллионников, уступив Волгограду, Челябинску, Омску и Воронежу. Медианная полная стоимость квартиры на вторичном рынке выросла на 1,3% и достигла 5,9 млн рублей, при медианной площади 52,7 кв. м. Опережающий рост полной стоимости в сравнении со стоимостью квадратного метра говорит о том, что в январе в Самаре продавались квартиры, в среднем, большей площади, чем месяцем ранее.

Наиболее ощутимое снижение медианной стоимости квадратного метра на вторичном рынке городов с населением более 500 тыс. жителей в январе зафиксировано в Воронеже (−5,9% до 118 тыс. руб./кв. м) и Рязани (−5% до 118 тыс. руб./кв. м). Далее по динамике следуют Барнаул (−2% до 135 тыс. руб./кв. м), Краснодар (−1,9% до 128 тыс. руб./кв. м) и Ярославль (−1,6% до 103 тыс. руб./кв. м). 

В январе городами с самыми просторными продающимися квартирами стали Махачкала, где медианная площадь выставленной на продажу “вторички” составила 65,0 кв. м, Москва (61,9 кв. м) и Ставрополь (58,2 кв. м). Также наиболее просторные квартиры продавались в Набережных Челнах (55,4 кв. м), Санкт-Петербурге (54,5 кв. м), Челябинске, Иркутске, Самаре, Нижнем Новгороде и Барнауле, где медианная площадь превышала 52 кв. м.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Юлия Ашуркова: «Самара станет ещё привлекательнее для жителей, гостей и инвесторов»
12 февраля 2026  13:56
Юлия Ашуркова: «Самара станет ещё привлекательнее для жителей, гостей и инвесторов»
350
«РКС-Самара» обновили чёрный и белый списки исполнителей коммунальных услуг
12 февраля 2026  09:36
«РКС-Самара» обновили чёрный и белый списки исполнителей коммунальных услуг
439
Юлия Ашуркова: «В 2026 году жителей и гостей Самары ожидают интересные культурные, деловые и спортивные события»
11 февраля 2026  13:56
Юлия Ашуркова: «В 2026 году жителей и гостей Самары ожидают интересные культурные, деловые и спортивные события»
727
в Самаре пройдёт 12-я Всероссийская выставка товаров и услуг для домашних животных
11 февраля 2026  13:54
В Самаре пройдёт 12-я Всероссийская выставка товаров и услуг для домашних животных "Уши. Лапы. Хвост"
631
Юлия Ашуркова рассказала, когда у Самары появится свой дизайн-код
11 февраля 2026  13:38
Юлия Ашуркова рассказала, когда у Самары появится свой дизайн-код
476
Весь список