В январе Самара вошла в топ-5 самых доступных миллионников по стоимости метра на вторичном рынке

Нейросеть Алиса AI проанализировала медианную площадь и стоимость квадратного метра готового жилья по данным тематического поиска Яндекса по квартирам. Предложения изучались в городах России с населением свыше 500 тыс. человек. В январе медианная стоимость квадратного метра на вторичном рынке городов с населением более 500 тыс. жителей увеличилась на 0,6% относительно декабря и составила 139 000 рублей, при этом в 8 городах цены снизились, а в 12 - стагнировали.

Аналогичная динамика наблюдалась и среди городов-миллионников: медианная стоимость квадратного метра готового жилья здесь также увеличилась на 0,6% и составила 160 000 рублей.

В январе 2026 года в Самаре медианная стоимость квадратного метра готовой квартиры составила 125 000 рублей, увеличившись на 0,9% по сравнению с декабрём. По уровню цен за квадратный метр Самара вошла в пятерку самых доступных городов-миллионников, уступив Волгограду, Челябинску, Омску и Воронежу. Медианная полная стоимость квартиры на вторичном рынке выросла на 1,3% и достигла 5,9 млн рублей, при медианной площади 52,7 кв. м. Опережающий рост полной стоимости в сравнении со стоимостью квадратного метра говорит о том, что в январе в Самаре продавались квартиры, в среднем, большей площади, чем месяцем ранее.

Наиболее ощутимое снижение медианной стоимости квадратного метра на вторичном рынке городов с населением более 500 тыс. жителей в январе зафиксировано в Воронеже (−5,9% до 118 тыс. руб./кв. м) и Рязани (−5% до 118 тыс. руб./кв. м). Далее по динамике следуют Барнаул (−2% до 135 тыс. руб./кв. м), Краснодар (−1,9% до 128 тыс. руб./кв. м) и Ярославль (−1,6% до 103 тыс. руб./кв. м).

В январе городами с самыми просторными продающимися квартирами стали Махачкала, где медианная площадь выставленной на продажу “вторички” составила 65,0 кв. м, Москва (61,9 кв. м) и Ставрополь (58,2 кв. м). Также наиболее просторные квартиры продавались в Набережных Челнах (55,4 кв. м), Санкт-Петербурге (54,5 кв. м), Челябинске, Иркутске, Самаре, Нижнем Новгороде и Барнауле, где медианная площадь превышала 52 кв. м.