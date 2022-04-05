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5 апреля свой профессиональный праздник отмечают врачи – неонатологи

5 апреля 2022 13:42
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5 апреля свой профессиональный праздник отмечают врачи – неонатологи

Главный внештатный специалист по неонатологии министерства здравоохранения Самарской области, заведующая отделением реанимации и интенсивной терапии для недоношенных и новорожденных детей Самарской областной детской клинической больницы им. Н.Н. Ивановой , врач-анестезиолог-реаниматолог, врач высшей квалификационной категории, кандидат медицинских наук Ирина Кирилловна Садовская:

«Неонатолог – врач, занимающийся выхаживанием новорожденных, диагностикой и лечением болезней у детей первых четырех недель жизни.

Неонатолог играет исключительную роль в жизни маленького ребенка, только что появившегося на свет. Врач должен уметь правильно оценить состояние здоровья младенца, создать благоприятные условия для его правильного развития.

В нашем отделении помощь самым маленьким пациентам оказывают 16 врачей и 32 медицинские сёстры. Ежегодно коллектив пополняется молодыми специалистами.

Специалисты используют современные методы диагностики и лечения с применением новейших лекарственных препаратов и оборудования.

Особую группу риска среди недоношенных занимают малыши с экстремально низкой массой тела — менее 1000 грамм. Недоношенные дети требуют особого внимания: с самых первых часов жизни они получают полное внутривенное питание, для них создаются условия, максимально приближенные к внутриутробным.

Для эффективного лечения используется полное парентеральное питание, антибактериальная и иммунная терапия современными препаратами на основе микробиологического и иммунологического мониторинга. Обогатители грудного молока (сухие форсификаторы или усилители грудного молока), используемые в отделении, позволяют сохранить грудное вскармливание даже в группе недоношенных детей с очень низкой массой тела.

Ежегодно в Самарской области рождаются около 2000 недоношенных детей. В 2021 году родилось 1656 недоношенных детей.

Круглосуточно работает выездная неонатологическая реанимационная бригада. За год бригада медработников осуществляет около 1500 вызовов и транспортирует более 200 детей к нам в отделение для оказания специализированной помощи.

Особое внимание уделяем санитарно-просветительской работе с матерями и родственниками новорожденных, оказанию им эмоциональной поддержки. В нашем учреждении работает врач-неонатолог, консультант по грудному вскармливанию, который проводит уроки с мамами малышей».

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