24 марта Всемирный день борьбы с туберкулезом

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Главный внештатный специалист фтизиатр министерства здравоохранения Самарской области, главный врач Тольяттинского противотуберкулезного диспансера Игорь Цыганков:

Туберкулез, несмотря на внедрение эффективных методов профилактики, выявления и лечения, остается проблемой для многих стран мира, в том числе, и для России.

В нашей стране в течение последних лет отмечается значительное улучшение эпидемической ситуации по туберкулезу. Поэтому в 2021 году по решению ВОЗ Российская Федерация вышла из списка стран с высоким бременем туберкулеза.

В Самарской области эпидемическая ситуация по туберкулезу также характеризуется устойчивой положительной динамикой.

По итогам 2021 года в регионе зарегистрировано улучшение всех эпидемических показателей по туберкулезу: продолжается снижение заболеваемости, распространенности и смертности населения от туберкулёза. По сравнению с 2020 годом заболеваемость туберкулезом снизилась на 6,3%; распространенность туберкулеза среди населения снизилась на 4,9%; смертность снизилась на 5,7%.

Туберкулез – инфекционное хроническое заболевание. Возбудитель туберкулеза известен, это микобактерии определенного вида. В то же время туберкулез — социально значимое заболевание. Это означает, что для успешной борьбы с ним необходимы усилия не только специалистов системы здравоохранения, но и всего общества, в том числе и каждого из нас.

Заболеть может каждый, независимо от пола, возраста, социального статуса. Наиболее часто туберкулезом заболевают люди трудоспособного возраста, ведущие активный образ жизни, имеющие семьи, друзей, коллег по работе.

Особенно уязвимы люди со сниженным иммунитетом (в том числе на фоне ВИЧ-инфекции), с хроническими заболеваниями, в условиях длительного стресса, переутомления и недоедания.

В нашей стране создана эффективная система организации противотуберкулезной помощи населению – это профилактика, выявление, диагностика, лечение и диспансерное наблюдение пациентов.

Массовая вакцинация детей от туберкулеза (БЦЖ) начиная с 20-х годов прошлого века, привела к резкому сокращению случаев смерти от туберкулеза и снижению тяжелых, инвалидизирующих осложнений. Вакцина БЦЖ защищает от смертельно опасных, генерализованных форм заболевания.

Ранее выявление туберкулеза: проведение иммунодиагностики туберкулеза путем ежегодной постановки пробы Манту детям в возрасте от 12 месяцев до 7 лет и пробы с Диаскинтестом детям и подросткам с 8 до 17 лет. В возрасте с 15 до 17 лет, наряду с пробой, проводят флюорографию органов грудной клетки. Взрослым с 18 лет проводят флюорографию органов грудной клетки с целью своевременного выявление туберкулеза.

Регулярное проведение профилактических обследований на туберкулез является мощным защитным барьером от тяжелых, запущенных форм заболевания.