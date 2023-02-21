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21 февраля отмечается День фельдшера

21 февраля 2023 16:34
66
Представители этой профессии обеспечивают работу экстренной и неотложной медицинских служб региона, оказывают помощь жителям в фельдшерско-акушерских пунктах, поликлиниках и санаториях.

Представители этой профессии обеспечивают работу экстренной и неотложной медицинских служб региона, оказывают помощь жителям в фельдшерско-акушерских пунктах, поликлиниках и санаториях.

Профессиональная подготовка специалистов проводится на базе трех медицинских колледжей — Самарского медицинского колледжа им. Н.Ляпиной, Тольяттинского медицинского колледжа и Сызранского медико-гуманитарного колледжа.

«Мы ежегодно увеличиваем контрольные цифры приема по специальности "Лечебное дело", в рамках которой проводится подготовка будущих фельдшеров. По итогам приемной кампании 2022 года на обучение в колледжи поступило 290 человек, — сообщил министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян. — Регион предпринимает серьезные усилия для создания привлекательных условий для трудоустройства специалистов — как молодых, только завершивших обучение, так и более опытных, — в малые города и сельскую местность. Программа "Земский фельдшер" предусматривает предоставление единовременных выплат в размере от 500 до 750 тысяч рублей при трудоустройстве с обязательством работы в учреждении не менее 5 лет. В прошлом году участниками программы стали 65 средних медицинских работников, в том числе 42 фельдшера».

Успешной адаптации и закреплению медработников в системе здравоохранения способствуют и другие меры социальной поддержки.

«При поддержке главы региона Дмитрия Игоревича Азарова в Самарской области реализуется комплекс мер, — подчеркнул министр. — Молодым специалистам мы выплачиваем "подъемные" в размере 200 000 рублей. Предоставляем служебное жилье или выплаты для компенсации стоимости аренды недвижимости, помощь в определении детей медработников в детские сады — по поручению губернатора каждый муниципалитет, каждое учреждение здравоохранения реализует свои дополнительные меры поддержки».

Также в рамках Государственной программы Самарской области "Комплексное развитие сельских территорий Самарской области на 2020 – 2025 годы" семьям медицинских работников предоставляются выплаты на строительство и приобретение жилья. С более подробной информацией реализуемых в Самарской области мерах социальной поддержки можно ознакомиться на сайте ведомства.

 В рамках национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом России Владимиром Путиным, комплексно улучшаются условия работы специалистов. В 2022 году в регионе были обновлены 37 медицинских подразделений районных и городских больниц. В 15 муниципальных образованиях возведены модульные здания для размещения врачебных амбулаторий, офисов врачей общей практики, фельдшерско-акушерских пунктов.

В распоряжение медработников поступили около 2 тысяч единиц медицинского оборудования, 111 автомобилей для обеспечения работы первичного звена здравоохранения и 14 машин скорой медицинской помощи. В этом году масштабная модернизация здравоохранения региона продолжится.

 

Фото:  pxhere.com

Теги: Медицина

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