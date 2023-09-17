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17 сентября — Всемирный день безопасности пациентов.



В 2023 году для Всемирного дня безопасности пациентов выбрана тема «Вовлечение пациентов для обеспечения безопасного оказания медицинской помощи». Вклад пациентов, членов их семей и ухаживающих за ними лиц является важнейшим в обеспечении безопасности при оказаниимедицинской помощи. Партнерские отношения с пациентами при оказании помощи обеспечивают более высокие показатели безопасности и удовлетворенности, формируют целостную качественную систему здравоохранения.



«Этот день призван подчеркнуть важность участия пациентов в процессах при оказании медицинской помощи. И здесь важен диалог между врачом и пациентом, согласие и определённая помощь медработнику в оценке эффективности. Участие пациента важно при всех взаимодействиях, тем более когда речь идёт о сложных хирургических вмешательствах, об интенсивной терапии или применении сильнодействующих лекарств. Когда мы говорим о безопасности пациентов, то обязательно подразумеваем также процесс выстраивания информированности и предупреждения рисков», - рассказал министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян.



Руководитель ведомства привёл пример из хирургической практики.



«При проведении операции хирург должен оценить состояние пациента как минимум по 21 показателю. У каждого пятого есть скрытые, неочевидные риски и только очень точечный подход позволит минимизировать их. При таком подходе можно предотвратить более 20 % потенциальных осложнений. Важно, чтобы сам пациент доводил до медработника информацию о своем состоянии, своих беспокойствах. Неслучайно в этом году для Всемирного дня безопасности пациентов выбран лозунг: «Поощряйте пациентов высказывать свое мнение!». Медицинским работникам важно также занимать активную позицию при общении с пациентом. Я призываю к воспитанию подобной культуры у каждого из нас, и тогда результаты любого лечения будут понятны и выйдут на более качественный уровень», – подчеркнул министр.

Фото: минздрав СО