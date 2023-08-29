Я нашел ошибку
Главные новости:
В поездах дальнего следования пассажиры с верхних полок получат обязательный час на обед внизу и по полчаса на завтрак и ужин
Что изменится для пассажиров поездов с 1 сентября
В Самаре ночью +8, +10°С, днем +19, +21°С.
30 августа в Самарской области до +22°С
Участие в поездках до конца года примут дети из всех городских округов и муниципальных образований Самарской области.
Более полутора тысяч школьников приняли участие в путешествиях по Самарской области
На фотовыставке представлено около 170 работ, которые он сделал с июля 2022 года на освобождённых от украинского фашизма территориях.
Министр культуры СО приняла участие в открытии выставки «Освобождённые территории. Война и мир глазами очевидца»
Художественный руководитель СамАрта познакомил коллектив с пятью новыми артистами: совсем скоро они приступят к работе в спектаклях идущего репертуара и премьерах.
Самарский театр юного зрителя «СамАрт» открывает новый сезон
 Аппараты уже поступили в поликлиники Самары, Тольятти и Сызрани, а также в Челно-Вершинскую центральную районную больницу.
17 городских и сельских поликлиник региона будут оснащены новым УЗИ-оборудованием
В настоящее время подозреваемый задержан.
Из-за невозвращенного долга: в Кинеле племянник убил своего дядю
В кратчайшие сроки удалось установить подозреваемого в совершении преступления.
В Самаре в сгоревшей квартире нашли тело мужчины с признаками насильственной смерти
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 95.47
0.76
EUR 103.24
0.98
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Лидия Рогожинская приняла участие в презентации гандбольного клуба «Лада»
25 августа состоится финальный концерт третьего сезона «Летних вечеров духовой музыки»
Ночь кино пройдет в Самарской области
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

17 городских и сельских поликлиник региона будут оснащены новым УЗИ-оборудованием

29 августа 2023 18:39
135
 Аппараты уже поступили в поликлиники Самары, Тольятти и Сызрани, а также в Челно-Вершинскую центральную районную больницу.

В этом году по национальному проекту «Здравоохранение» медучреждения Самарской области оснащаются системами ультразвуковой визуализации высокого класса.

 Аппараты уже поступили в поликлиники Самары, Тольятти и Сызрани, а также в Челно-Вершинскую центральную районную больницу. Еще 10 подразделений ожидают поставку оборудования до конца года.

Специалисты Челно-Вершинской больницы активно применяют возможности новой медтехники, выявляя заболевания сердца и сосудов на ранней стадии, предотвращая риски развития тромбоза и ишемической болезни сердца. За 2 месяца работы обследования прошли порядка 160 жителей района.

 «Мы выполняем обследования как в поликлинике, так и в стационаре, а также и в офисах врачей общей практики. Кроме того, благодаря мобильности этого оборудования специалисты совершают выезды на дом к пациентам при необходимости. Новейшее программное обеспечение позволяет достоверно оценить состояние сосудов верхних и нижних конечностей, скорость кровотока, – рассказала главный врач районной больницы Ольга Власова. – В 2021 году по нацпроекту в учреждение также был поставлен аппарат ультразвуковой диагностики».

Всего в рамках национального проекта в распоряжение врачей поступили 40 единиц медтехники, в том числе цифровой маммограф, рентгенодиагностический комплекс, система эндоскопической визуализации, аппараты холтеровского мониторирования сердечного ритма.

 

Фото:   минздрав СО

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Здравоохранение
 Аппараты уже поступили в поликлиники Самары, Тольятти и Сызрани, а также в Челно-Вершинскую центральную районную больницу.
29 августа 2023  18:39
17 городских и сельских поликлиник региона будут оснащены новым УЗИ-оборудованием
135
Иммунитет после прививки формируется в течение 2-4 недель. Поэтому надо вакцинироваться своевременно в начале осени.
28 августа 2023  20:05
В сентябре в медучреждениях Самарской области начнется прививочная кампания
475
В этом году более 350 000 детей и подростков прошли профилактический медицинский осмотр и диспансеризацию.
28 августа 2023  18:11
Главный педиатр региона напомнила о важности регулярных профосмотров детей и подростков
504
Психологическая помощь онлайн: особенности и преимущества
28 августа 2023  07:45
Психологическая помощь онлайн: особенности и преимущества
196
Всем пациентам назначено необходимое лечение.
25 августа 2023  15:19
Диспансеризация помогла выявить болезни органов пищеварения у более 4500 жителей Самарской области
684
Об этом сегодня рассказал министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян, выступая на открытии Всероссийской эндоскопической конференции в Самаре.
24 августа 2023  19:57
Медучреждения региона оснащены новым эндоскопическим оборудованием высокого класса
659
Благодаря реализуемым мероприятиям в регионе возросла численность медицинских работников.
24 августа 2023  14:37
В этом году более 1000 медработников региона воспользуются мерами социальной поддержки
588
Соблюдение режима питания – прием пищи не реже 4-5 раз в день, в одно и то же время, не переедая перед сном.
24 августа 2023  14:26
Главный гериатр СО рассказала о принципах сбалансированного питания для пожилых
826
24 августа 2023  12:55
Готовность детского отделения самарской психиатрической больницы составляет 80 %
371
Прием лекарственных препаратов без назначения врача может принести серьезный вред здоровью, в том числе сказаться на работе органов желудочно-кишечного тракта.
23 августа 2023  19:55
Главный гастроэнтеролог региона напомнила об опасности бесконтрольного приема лекарств
741
Весь список
Новости медицины
Его эффективность проверена на COVID-19, но в перспективе такие молекулярные машины могут быть адаптированы для выявления и других вирусов.
26 октября 2022  22:44
Ученые Университета ИТМО в Санкт-Петербурге создали наноробота из молекул ДНК для обнаружения вирусов
10699
9 апреля 2021  10:25
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
22206
Весь список
  • Услуги по доставке
В центре внимания
На форум «Сообщество» в Самару приехали общественники из 71 региона страны.
29 августа 2023  16:03
Объединяя усилия: в Самаре обсудили общественные инициативы со всей страны
235
Казаки рассказали, что уже прошли огневую и тактическую подготовку, изучают оказание первой медицинской помощи.
27 августа 2023  14:10
Губернатор Дмитрий Азаров встретился с бойцами казачьего отряда "Ермак" перед их отправлением в зону СВО
2809
Самара претендует на проведение международного форума «Россия – спортивная держава»
25 августа 2023  14:05
Самара претендует на проведение международного форума «Россия – спортивная держава»
609
В Самаре прошел региональный слёт педагогов, наставников и советников по воспитанию
25 августа 2023  13:26
В Самаре прошел региональный слёт педагогов, наставников и советников по воспитанию
596
Студенты Самарского политеха выиграли в хакатоне
25 августа 2023  11:17
Студенты Самарского политеха выиграли в хакатоне "Креатив на Волге"
591
Весь список