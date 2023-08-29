17 городских и сельских поликлиник региона будут оснащены новым УЗИ-оборудованием

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В этом году по национальному проекту «Здравоохранение» медучреждения Самарской области оснащаются системами ультразвуковой визуализации высокого класса.



Аппараты уже поступили в поликлиники Самары, Тольятти и Сызрани, а также в Челно-Вершинскую центральную районную больницу. Еще 10 подразделений ожидают поставку оборудования до конца года.



Специалисты Челно-Вершинской больницы активно применяют возможности новой медтехники, выявляя заболевания сердца и сосудов на ранней стадии, предотвращая риски развития тромбоза и ишемической болезни сердца. За 2 месяца работы обследования прошли порядка 160 жителей района.



«Мы выполняем обследования как в поликлинике, так и в стационаре, а также и в офисах врачей общей практики. Кроме того, благодаря мобильности этого оборудования специалисты совершают выезды на дом к пациентам при необходимости. Новейшее программное обеспечение позволяет достоверно оценить состояние сосудов верхних и нижних конечностей, скорость кровотока, – рассказала главный врач районной больницы Ольга Власова. – В 2021 году по нацпроекту в учреждение также был поставлен аппарат ультразвуковой диагностики».



Всего в рамках национального проекта в распоряжение врачей поступили 40 единиц медтехники, в том числе цифровой маммограф, рентгенодиагностический комплекс, система эндоскопической визуализации, аппараты холтеровского мониторирования сердечного ритма.

Фото: минздрав СО