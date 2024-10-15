15 октября – Всемирный день борьбы с раком молочной железы

168

Этот день направлен на повышение осведомленности населения о данном заболевании, его факторах риска, способах выявления, методах профилактики и лечения.



Главный внештатный специалист по онкологии министерства здравоохранения Самарской области, главный врач Самарского областного клинического онкологического диспансера Андрей Орлов:



"Каждый год в Самарской области выявляется более 2000 случаев злокачественных новообразований молочной железы.



Медицинские технологии позволяют говорить о том, что рак – это не приговор, а хроническое заболевание, которое можно взять на контроль. Главное условие успешного лечения – ранняя диагностика.



Выявить злокачественные новообразования молочной железы позволяют профилактические и диспансерные осмотры. Также рекомендуется проводить самостоятельное обследование груди ежемесячно.



При наличии показаний женщинам может быть назначен ряд диагностических обследований:

УЗИ молочных желез – для женщин от 18 до 40 лет

маммография – для женщин старше 40 лет

МРТ – в качестве уточняющего метода, а также при наличии имплантов в груди.



Благодаря национальному проекту "Здравоохранение" в Самарской области открываются центры амбулаторной онкологической помощи. Их работа направлена на диагностику и верификацию онкологических патологий, в том числе, молочной железы. Все центры оснащены современными маммографическими установками, аппаратами УЗИ. Оборудование экспертного класса позволяет не только заподозрить, но и установить, а в последующем верифицировать диагноз и начать своевременное лечение.



Также новое оборудование поставляется в учреждения первичного звена, что позволяет повысить доступность медицинской помощи для жителей региона.



Среди факторов, влияющих на развитие злокачественных новообразований молочных желез, стоит выделить:

нарушение репродуктивной функции — раннее начало менструаций, поздние роды, прерывание беременности

вредные привычки — курение и злоупотребление алкоголем

низкая физическая активность в сочетании с избыточной массой тела

наследственность — наличие у ближайших родственников в семье рака молочной железы (мамы, тети, бабушки)

наличие доброкачественных образований молочных желез.



Заболевание на ранних стадиях может протекать бессимптомно, поэтому каждой женщине стоит внимательно относиться к себе и своему здоровью».

Фото: минздрав СО/Алексей Коновалов