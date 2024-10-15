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15 октября – Всемирный день борьбы с раком молочной железы

15 октября 2024 16:37
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Главное условие успешного лечения – ранняя диагностика

Этот день направлен на повышение осведомленности населения о данном заболевании, его факторах риска, способах выявления, методах профилактики и лечения.

Главный внештатный специалист по онкологии министерства здравоохранения Самарской области, главный врач Самарского областного клинического онкологического диспансера Андрей Орлов:

"Каждый год в Самарской области выявляется более 2000 случаев злокачественных новообразований молочной железы.

Медицинские технологии позволяют говорить о том, что рак – это не приговор, а хроническое заболевание, которое можно взять на контроль. Главное условие успешного лечения – ранняя диагностика.

Выявить злокачественные новообразования молочной железы позволяют профилактические и диспансерные осмотры. Также рекомендуется проводить самостоятельное обследование груди ежемесячно.

При наличии показаний женщинам может быть назначен ряд диагностических обследований:
УЗИ молочных желез – для женщин от 18 до 40 лет
маммография – для женщин старше 40 лет
МРТ – в качестве уточняющего метода, а также при наличии имплантов в груди.

Благодаря национальному проекту "Здравоохранение" в Самарской области открываются центры амбулаторной онкологической помощи. Их работа направлена на диагностику и верификацию онкологических патологий, в том числе, молочной железы. Все центры оснащены современными маммографическими установками, аппаратами УЗИ. Оборудование экспертного класса позволяет не только заподозрить, но и установить, а в последующем верифицировать диагноз и начать своевременное лечение.

Также новое оборудование поставляется в учреждения первичного звена, что позволяет повысить доступность медицинской помощи для жителей региона.

Среди факторов, влияющих на развитие злокачественных новообразований молочных желез, стоит выделить:
нарушение репродуктивной функции — раннее начало менструаций, поздние роды, прерывание беременности
 вредные привычки — курение и злоупотребление алкоголем
низкая физическая активность в сочетании с избыточной массой тела
наследственность — наличие у ближайших родственников в семье рака молочной железы (мамы, тети, бабушки)
наличие доброкачественных образований молочных желез.

Заболевание на ранних стадиях может протекать бессимптомно, поэтому каждой женщине стоит внимательно относиться к себе и своему здоровью».

 

Фото:   минздрав СО/Алексей Коновалов

Теги: Медицина Самара

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