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15 октября отмечается Всемирный день борьбы против рака молочной железы

15 октября 2022 16:03
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Андрей Орлов: важно помнить, своевременное лечение в 90 % случаев приводит к выздоровлению.

С 1993 года октябрь является месяцем борьбы против рака груди по инициативе Всемирной организации здравоохранения.

По данным ВОЗ рак молочной железы – один из самых распространенных видов онкологических заболеваний. На его долю приходится 21% установленных диагнозов рака. Согласно мировой статистике им болеет каждая восьмая женщина на планете

Главный внештатный специалист по онкологии министерства здравоохранения Самарской области, главный врач Самарского областного клинического онкологического диспансера Андрей Орлов:

- Рак молочной железы в структуре онкологических заболеваний женщин занимает первое место. Ежегодно в Самарской области такой диагноз ставится примерно 1800 женщинам.

Определен порядок и категория пациенток, которые, в зависимости от возраста и фоновых заболеваний, подлежат проведению маммографических исследований с определенной периодичностью – раз в два, три года или чаще. Процедура проводится бесплатно. На сайте каждой поликлиники есть и график приема специалистов, и план скринингов в зависимости от даты рождения.

В рамках национального проекта «Здравоохранение» онкологическая служба и первичное звено здравоохранения оснащаются самым современным оборудованием, как для раннего выявления рака, так и для лечения этого заболевания.
Ежегодно благодаря нацпроекту в регионе открываются новые центры амбулаторной онкологической помощи, которые приближают диагностическую помощь жителям региона. На сегодняшний день уже открыто шесть таких центров, четыре из них принимают пациентов в Самаре. В этом году будет открыто еще два центра. Все они оснащены оборудованием экспертного класса, которое позволяет точно установить диагноз.

Наша главная задача сегодня – персональный подход к каждому пациенту. При раке молочной железы это особенно важно. У нас есть возможность проведения молекулярно-генетических исследований и, в зависимости от результата, подбор таргетной и иммунологической терапии. Наша техника позволяет проводить органосохраняющие операции и реконструктивно-пластические операции. Это значит, мы сохраняем не только жизнь, но и эстетику тела, которая важна для каждой женщины.

Добавим к этому возможность проведения телемедицинских консультаций со специалистами федеральных медицинских центров, которые – в уникальных случаях – приглашают для лечения наших пациентов к себе. Алгоритм отработан: пациент отправляется на лечение к конкретному специалисту в кратчайшие сроки. Для дальнейшего лечения, если есть необходимость, и наблюдения, женщина возвращается к нам.

Когда мы говорим об онкологии, мы не можем не сказать о высокотехнологичной помощи. Мы должны сохранить жизнь человека и максимально адаптировать его после лечения, вернуть его к труду, привычной жизни. Но тут опять же многое зависит от пациента, ведь органосохраняющая операция возможна, когда процесс максимально локализован, на первой-второй стадии. А для раннего выявления заболевания важна своевременная диагностика, которая доступна всем благодаря диспансеризации и профосмотрам.

Важно помнить, своевременное лечение в 90 % случаев приводит к выздоровлению!

 

Фото:   минздрав СО

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