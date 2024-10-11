Я нашел ошибку
Главные новости:
Полузащитник «Крыльев» Игорь Дмитриев сыграл в  товарищеском матче за молодежную сборную U-21 против сборной Китая U-21.
Полузащитник «Крыльев» Игорь Дмитриев оформил дубль за молодежную сборную России U-21
Приглашают всех любителей отечественной истории принять участие в акции.
В СОУНБ пройдет акция «Всероссийский исторический кроссворд».
Она была организована, в первую очередь для молодежи, чтобы познакомить ее с работодателями региона.
Найти работу даже ночью: в Самаре прошла первая ночная ярмарка вакансий
Андрей Толмачев - трудолюбивый сотрудник, радеющий за свое дело. Свой профессиональный путь начал в Центре ГИМС в 2018 году.
Лучшим госинспектором ГИМС СО стал Андрей Толмачев
Спикеры подтвердили, что главное условие комфортного межэтнического взаимодействия - общие ценности, традиции и уважение, которые объединяют жителей нашего региона и соседних территорий.
В СОУНБ состоялась региональная конференция, посвященная многообразию традиций народов Российской Федерации
Ежегодно свои двери для проведения Цифровой Диктанта открывают образовательные учреждения – школы, университеты, а также библиотеки.
Состоялось открытие пятого сезона Всероссийской акции «Цифровой Диктант»
7 – 10% женщин после родов переживают депрессивное состояние.
Тольяттинский медицинский психолог рассказала о преодолении послеродовой депрессии
Краткие рекомендации о питании.
11 октября — Всемирный день борьбы с ожирением
Наверх
Самара  +5 °C, Тольятти  +5 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 97.24
0.29
EUR 106.51
0.09
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Музее Эльдара Рязанова пройдет открытие витринной выставки «Жизнь дома на улице Саратовской»
В самарском Доме журналиста состоится вечер памяти Юрия Воскобойникова
«ЗИМфест» в Самаре закрывает сезон пешеходных экскурсий: последняя состоится 10 октября
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

11 октября — Всемирный день борьбы с ожирением

11 октября 2024 16:59
131
Краткие рекомендации о питании.

Ежегодно увеличивается количество взрослых людей, страдающих от различных форм ожирения, которые способствуют развитию множества осложнений. Среди них — сахарный диабет II типа, болезни сердца, артериальная гипертензия, хроническая болезнь почек и некоторые виды рака. Также распространенные последствия избыточного веса — снижение репродуктивной функции, более тяжелое течение инфекционных, аутоиммунных и аллергических заболеваний.

Питание одна из составляющих ответственного отношения к здоровью.

Краткие рекомендации о питании:

Питание должно быть дробным.
5 – 6 раз в день с перерывами не более 4 часов, маленькими порциями.

Последний прием пищи — за 2 – 3 часа до сна.

Кушайте в одно и то же время, не пропускайте приёмы пищи.

Избегайте пищи с искусственными красителями и ароматизаторами. Продукты должны быть натуральные.

Откажитесь от фаст-фуда
Сократите потребление сахара, соли, сладостей

Придерживайтесь питьевого режима и пейте достаточно чистой воды.

Ограничьте употребление сладких напитков, в том числе, соков и лимонадов

Не ешьте во время просмотра телевизора или ленты соцсетей. Это поможет сконцентрироваться на еде, почувствовать момент насыщения.

 

Фото:   freepik.com

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Здравоохранение
7 – 10% женщин после родов переживают депрессивное состояние.
11 октября 2024  17:23
Тольяттинский медицинский психолог рассказала о преодолении послеродовой депрессии
130
Краткие рекомендации о питании.
11 октября 2024  16:59
11 октября — Всемирный день борьбы с ожирением
131
Для диагностики и наблюдения за пациентами с хроническими заболеваниями.
11 октября 2024  14:49
Во врачебную амбулаторию Кинель-Черкасской больницы в селе Тимашево поставили современный УЗИ-аппарат
204
В Клиниках СамГМУ прооперировали пациентку с Сахалина со сложной патологией
11 октября 2024  09:31
В Клиниках СамГМУ прооперировали пациентку с Сахалина со сложной патологией
312
Однако, по словам эксперта, пищевой путь — это не единственный путь заражения инфекцией.
10 октября 2024  22:35
Врач-инфекционист: вирусом Марбург можно заразиться через немытые бананы
520
Не дожидайтесь ощущения истощения от работы, планируйте дни отдыха и отпуск на 6-12 месяцев вперед.
10 октября 2024  14:42
Медицинский психолог Самарской горбольницы назвала 5 правил, как не допустить профессионального выгорания
566
Эксперты: приложение «АВТОПЛАН» способствует широкому внедрению аддитивных технологий в нейрохирургии.
10 октября 2024  14:37
Разработка СамГМУ позволяет эффективно создавать индивидуальные импланты для устранения дефектов костей черепа
548
Самарский врач напомнил о роли семьи в формировании и сохранении психического здоровья.
10 октября 2024  14:27
10 октября - Всемирный день психического здоровья
481
Мобильный УЗИ-аппарат помогает диагностировать заболевания у жителей Клявлинского района
10 октября 2024  12:41
Мобильный УЗИ-аппарат помогает диагностировать заболевания у жителей Клявлинского района
431
В Самарской области значительно выросло количество пациентов с диагнозом COVID-19
10 октября 2024  11:53
В Самарской области значительно выросло количество пациентов с диагнозом COVID-19
393
Весь список
Современная медицина
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
15 августа 2024  10:59
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
3253
Весь список
В центре внимания
малому бизнесу Самарской области представят направления закупок ПАО «Лукойл»
11 октября 2024  13:59
Малому бизнесу Самарской области представят направления закупок ПАО «Лукойл»
226
В Самаре 14 октября изменяется трассы следования автобусных маршрутов №№ 3 и 13
11 октября 2024  11:45
В Самаре 14 октября изменяется трассы следования автобусных маршрутов №№ 3 и 13
247
Укрепление дружеских связей: молодёжные парламенты ПФО и Беларуси подписали соглашение
11 октября 2024  09:53
Укрепление дружеских связей: молодёжные парламенты ПФО и Беларуси подписали соглашение
232
Вячеслав Федорищев представил Михаилу Мишустину достижения самарских производителей.
10 октября 2024  19:41
«Золотая осень – 2024»: Самарская область демонстрирует продукцию ведущих предприятий агропромышленного комплекса в Москве
757
10 октября 2024  17:06
Вячеслав Федорищев презентовал Михаилу Мишустину достижения самарских сельхозпроизводителей 
512
Весь список