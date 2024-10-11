11 октября — Всемирный день борьбы с ожирением

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Ежегодно увеличивается количество взрослых людей, страдающих от различных форм ожирения, которые способствуют развитию множества осложнений. Среди них — сахарный диабет II типа, болезни сердца, артериальная гипертензия, хроническая болезнь почек и некоторые виды рака. Также распространенные последствия избыточного веса — снижение репродуктивной функции, более тяжелое течение инфекционных, аутоиммунных и аллергических заболеваний.

Питание одна из составляющих ответственного отношения к здоровью.



Краткие рекомендации о питании:



Питание должно быть дробным.

5 – 6 раз в день с перерывами не более 4 часов, маленькими порциями.



Последний прием пищи — за 2 – 3 часа до сна.



Кушайте в одно и то же время, не пропускайте приёмы пищи.



Избегайте пищи с искусственными красителями и ароматизаторами. Продукты должны быть натуральные.



Откажитесь от фаст-фуда

Сократите потребление сахара, соли, сладостей



Придерживайтесь питьевого режима и пейте достаточно чистой воды.



Ограничьте употребление сладких напитков, в том числе, соков и лимонадов



Не ешьте во время просмотра телевизора или ленты соцсетей. Это поможет сконцентрироваться на еде, почувствовать момент насыщения.

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