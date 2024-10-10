10 октября - Всемирный день психического здоровья

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Главный внештатный специалист по психиатрии министерства здравоохранения Самарской области, к.м.н., и.о. главного врача Самарской областной клинической психиатрической больницы Михаил Шейфер:



"Не только ребёнку, но и взрослому человеку семья даёт эмоциональную поддержку, любовь и заботу. В семье формируются навыки общения и преодоления возникающих трудностей.



Семья является первым источником, где человек усваивает социальные нормы и моральные ценности. Она влияет на формирование моделей поведения и в целом отношения к жизни.



Поддержка со стороны семьи в трудной жизненной ситуации помогает справиться со стрессом и минимизировать его негативные последствия.



Как правило, семья всецело поддерживает образовательные и личностные начинания, которые необходимы для успешной адаптации человека в обществе.



Часто именно семья мотивирует человека заботиться о его физическом и психическом здоровье, придерживаться здорового образа жизни, а в ситуации болезни оказывает помощь в процессе лечения и восстановления.



Сохранять добрые взаимоотношения с болеющим родственником бывает непросто. Это касается людей и с соматическими заболеваниями, и с нарушением ментального здоровья.



Если семья ориентирована на помощь и поддержку близкому человеку, в том числе и с проблемами в сфере психического здоровья, то заболевание протекает гораздо мягче и с более длительными ремиссиями. В такой ситуации болеющий человек лучше адаптирован в обществе, значимо выше качество его жизни и стабильность всей семьи".

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